OTYRAR готов платить «народным репортерам»

Телеканал OTYRAR запускает акцию «Народный репортер».
Любой желающий может принять в ней участие и получить за это денежное вознаграждение.
Если вы стали свидетелем необычного события, происшествия, аномальных природных явлений или узнали ценную, эксклюзивную информацию, Вам необходимо:
Сделать фото и видео-материал в хорошем качестве на камеру телефона в горизонтальном положении;
Составить краткое описание (в письменном формате) с обязательным указанием даты и места события;
Указать данные: ФИО и номер для обратной связи;
Выслать в Telegram OTYRAR bot. С вами свяжутся наши специалисты.
В течение 48 часов автор материала получит денежное вознаграждение. Сумма награды зависит от ценности информационного повода.
Ничем не подтвержденная информация и голосовые сообщения не принимаются.
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