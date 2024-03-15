OTYRAR готов платить «народным репортерам»

Телеканал OTYRAR запускает акцию «Народный репортер».

Любой желающий может принять в ней участие и получить за это денежное вознаграждение.

Если вы стали свидетелем необычного события, происшествия, аномальных природных явлений или узнали ценную, эксклюзивную информацию, Вам необходимо:

Сделать фото и видео-материал в хорошем качестве на камеру телефона в горизонтальном положении;

Составить краткое описание (в письменном формате) с обязательным указанием даты и места события;

Указать данные: ФИО и номер для обратной связи;

Выслать в Telegram OTYRAR bot. С вами свяжутся наши специалисты.

В течение 48 часов автор материала получит денежное вознаграждение. Сумма награды зависит от ценности информационного повода.

Ничем не подтвержденная информация и голосовые сообщения не принимаются.