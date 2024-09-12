Ради нескольких строчек в газете

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В прошедшее воскресенье тихо и незаметно прошел Международный день солидарности журналистов, к которому наша газета тоже по роду своей деятельности имеет самое прямое отношение. Никаких поздравлений и чествований в этот день не наблюдалось, но не по причине официального или читательского равнодушия.

Как-то так получилось, что наибольшую популярность у нас получил казахстанский День журналистики, отмечаемый 28 июня, и свою положенную порцию поздравлений мы уже достаточно вкусили. Так что, без обид…

Борьба за место под солнцем

И все-таки я испытала некую потребность высказаться на газетную тему, хотя бы потому, что нашу профессию уже сейчас заносят в списки «вымирающих». Да-да, именно вымирающих согласно эволюционной теории Дарвина. Уже сегодня в ходе видовой борьбы за выживание любая печатная газета начинает сдавать свои позиции перед молодыми и зубастыми блогерами, успешно вспахивающими информационную ниву. Они, конечно, более оперативны и легки на подъем, не обременены проблемами редакторской и корректорской правки, верстки, печати и распространения. Они сами себе редакторы, корректоры, идеологи и стилисты. Они могут мгновенно отреагировать на событие: достаточно снять его на телефон и тут же выложить в сеть.

По сравнению с ними газета, как неповоротливый мамонт: пока раскачается, новость уже будет «второй свежести», а значит, потеряет свою актуальность.

Все это логично укладывается в дарвинский постулат естественного отбора: в природе выживает сильнейший, «обладающий более высокой приспособленностью к условиям среды». А поскольку среда у нас все более перемещается в виртуально-цифровую плоскость, то и борьба разворачивается буквально не на жизнь, а на смерть.

Как рядовой газетно-печатного фронта, здесь я должна бы разразиться негативной тирадой в адрес конкурентов: мол, пишут, что хотят, не выбирая слов и выражений, плывут в информационном море без руля и ветрил, грешат безграмотностью и скудостью мысли… Все эти претензии и так всем известны. Однако надо смотреть правде в глаза. В современном мире развитие соцсетей и блог-платформ привело к кардинальным метаморфозам в сфере профессиональной журналистики.

Сегодня каждый обладатель аккаунта в Instagram, Telegram или на YouTube может с полным правом считать себя журналистом. А почему бы и нет? Блогер тоже занимается сбором и анализом информации, тоже имеет право делиться ею со своей аудиторией, тем более что молодежь сейчас все больше отходит от традиционных СМИ и телевидения – им вполне достаточно кратких новостей из соцсетей.

Остается одно: по возможности жить дружно. Журналистика и блогинг могут сосуществовать довольно мирно, даже взаимообразно дополнять друг друга. Здесь только требуется сохранять профессиональные стандарты и этические нормы, оперировать достоверными проверенными фактами, и тогда борьба за место в «пищевой цепочке» никогда не превратится в непримиримое видовое противостояние. Тогда и на наш век всем работы хватит.

Кстати, о стандартах журналистики. Их вполне конкретно и недвусмысленно определил наш Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании ХХХIII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». Вот что он сказал: «Средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны госорганов, что является дезинформацией. Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лиц, ведущих атаки на безопасность нашего государства».

Слова Президента РК надо принимать как руководство к действию и инструкцию по работе с такой взрывоопасной субстанцией, какой может стать «жареная» информация явно сенсационного характера. Главное, не нагнетать ситуацию, не создавать панику по всякому поводу, проверять фактаж на достоверность и выбирать манеру подачи, не впадая в истерию и кликушество. Этим чаще всего грешат именно блогеры, для которых не существует никаких ограничивающих фильтров, кроме жесткой самоцензуры. Да и всем журналистам сигнал: иначе будут приниматься «меры правового воздействия». В общем, следите за языком…

Чтобы не пропасть поодиночке

Ладно, с блогерами разобрались. С ними можно работать рука об руку на условиях добросовестной конкуренции, тем более что сейчас большинство печатных изданий открывают свои сайты и осваивают все новые ниши сетевых коммуникаций. У нас есть враг и похуже, а именно – искусственный интеллект, который неумолимо проникает во все сферы нашей жизни, включая журналистику. Искусственному интеллекту не требуется орфографическая или стилистическая проверка: он исключительно грамотен и соблюдает все языковые правила, которые в него заложил человек. (Кстати, отсюда идет угроза для существования такой профессии, как корректор. Для нее тоже есть неутешительный прогноз вымирания).

На самом деле, нейросети давно уже используются мировыми СМИ при создании немудреных текстов. Правда, эти тексты довольно сухи и непритязательны, они лишены эмоциональной окраски, присущей перу «живого» журналиста. Но применительно к небольшой заметке или короткой газетной информации вовсе не нужны чрезмерный накал страстей, высокий стиль и прочие литературные изыски.

Здесь достаточно грамотно изложенного факта, а с этим искусственный интеллект блестяще справится за рекордные сроки. Но дело в том, что нейросети тоже не стоят на месте и эволюционируют. Говорят, что вскоре искусственный интеллект обучится писать таким возвышенно-художественным слогом, что от писателя-классика вообще не отличишь. Ему ничего не будет стоить «закосить» и под Чехова, и под Достоевского, и под Толстого, используя их стиль письма, образный строй и лексику. И будет так же, как в шахматах: искусственный интеллект уже обыграл гроссмейстера Гарри Каспарова, а уж положить на лопатки рядового журналиста и вовсе без проблем…

Поэтому уже сейчас журналисты бьют в колокола: кому же хочется остаться без работы? В апреле этого года в Алматы прошел VII международный форум журналистики под названием «Будущее журналистики: генерация искусственного интеллекта». Там рассматривались животрепещущие вопросы, связанные с новыми информационно-технологическими угрозами.

Темы были такие: «Искусственный интеллект в журналистике: помощник или конкурент?»; «Искусственный интеллект: новые возможности и практика»; «Нейросети и журналистика: ближайшая перспектива, угрозы и прогнозы»; «Борьба с дезинформацией: роль искусственного интеллекта в журналистике»; «Этический барометр в эпоху искусственного интеллекта».

О том, насколько эти темы сейчас актуальны в свете журналистской живучести, говорит весьма представительный состав организаторов форума: Министерство культуры и информации РК, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, представительство Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК, Глобальная сеть исследований мира журналистики, Европейская ассоциация подготовки журналистов. Солидный был сход – под стать самой проблеме. Это значит, что инстинкт самосохранения сбоев не дает.

Наше прошлое и настоящее

Однако радует, что все эти апокалипсические прогнозы пока никак не влияют на самочувствие сегодняшней печатной периодики. Ну да, тиражи газет уже не такие, как раньше, молодежь их практически не читает… Так они сейчас вообще ничего не читают – ни газет, ни журналов, ни книг. И с этим надо смириться. Но, слава Богу, пока еще осталась та категория читающих граждан, кому в кайф неспешно развернуть свежую газету, пошуршать страницами, как в старые добрые времена… В общем, еще не вечер.

Да, было время, когда газеты читали, что называется, от корки до корки, из них бережно вырезали понравившиеся публикации, в редакцию писали письма и жалобы, да еще в таком неимоверном количестве, что в газетах был учрежден специальный «Отдел писем» для тесного и непрерывного контакта с общественностью. Если заглянуть в прошлое, то у нас в Шымкенте на протяжении долгих лет существовала единственная газета «Южный Казахстан», подчиненная областному комитету КПСС. На ее примере можно судить о становлении и развитии южноказахстанской журналистики в целом.

Первый номер газеты под названием «Смычка», вышедший 1 мая 1925 года, был учрежден Сыр-Дарьинским губкомом РКП(б). Со временем газета меняла названия: то «Советская степь», то «Правда в степи». С возникновением в 1932 году Южно-Казахстанской области она стала называться «Правда Южного Казахстана», а позже – «Южный Казахстан».

Но с наступлением горбачевской эпохи «перестройки, демократизации и гласности» монополии «Южного Казахстана» пришел конец. Одна за другой стали появляться независимые газеты той или иной степени смелости и прогрессивности. Первой из них была «Панорама Чимкента», созданная в 1990 году под эгидой Чимкентского горкома партии. Первым ее редактором был мой муж Владимир Летягин, так что историю появления на свет этой газеты я знаю изнутри. Правда, мое в ней участие ограничилось лишь распространением первого дебютного выпуска. Тогда я натурально стояла на пятачке возле ЦУМа и пронзительным голосом глашатая выкрикивала зазывные фразы: «Покупайте новую городскую газету! Новые темы и свежий взгляд на действительность!»

А потом косяком пошли открываться другие независимые издания, такие как «Своя газета», «Сегодня», «О2-факт», «РАБАТ», «Айгак», «Замана», «Деловой курьер» и многие другие (простите, кого не вспомнила). У руля этих новых, порой дерзновенных изданий стояли яркие неординарные личности – Валентина Куприяновна Куликова, Жанна Алексеевна Тарасенко, Максим Ерохин, Малик Аблаев, Жумамурат Туякбаев и многие другие, достойные искреннего уважения и почитания.

Еще раз прошу прощения за неполную ретроспективу прошлого, но просто навскидку хочу назвать несколько имен наших журналистов, с кем столкнула меня судьба и которые ярко проявили себя в нашей профессии. Среди них нельзя не назвать Фариду Шарафутдинову, Дину Трухину, Нину Казорину и ее дочь Ирину Казорину, Зинаиду Савину, Галину Герман, Елену Елисееву, Любовь Доброту, ныне покойных Юрия Кунгурцева, Алексея Гончарова, Кенеса Исмаилова… Впрочем, опять боюсь кого-то пропустить и обидеть своей забывчивостью.

Всех коллег – названных и неназванных – душевно поздравляю с неотпразднованным Днем солидарности журналистов! А ушедшим – вечная память…

Елена Летягина