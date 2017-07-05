500 гостей отгуляли свадьбу в Шымкенте без молодоженов

Шымкентцы, известные на весь Казахстан как самые признанные любители застолий и тоев, на этот раз превзошли сами себя. Они умудрились отгулять свадьбу от начала до конца без молодоженов, сообщает nur.kz.

Гостей не особо смутило, что к началу пиршества ни невесты, ни жениха в банкетном зале не было. Не появились виновники гулянья и к разгару свадьбы, что не сильно отразилось на праздничном настроении собравшихся. Пятьсот человек лихо отплясывали, выпивали и произносили здравицы в честь молодых.

«Сначала гости отмечали свадьбу, потом стали праздновать шелдехана (чествование новорожденного), — рассказывает одна из родственниц новобрачной Мира Сулейменова. — Невеста была на восьмом месяце беременности, а так как накануне свадьбы она здорово переживала, да и хлопот было много, вместо праздничного стола она оказалась в роддоме. Жених был рядом с ней».

Родители молодоженов хоть и сильно переживали, но решили свадьбу не отменять. Гулянье затянулось еще на несколько часов, так как все ждали новостей из роддома.

Когда стало известно, что у молодоженов родилась девочка, свадьба без жениха и невесты продолжилась с удвоенной силой.