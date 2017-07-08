Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень

Первая половина 2017-го принесла сфере недвижимости Шымкента рекордное снижение цен предложений. Главный город ЮКО, по данным «Крыши», наряду с Актау лидирует в рейтинге самых просевших рынков жилья страны. Стоимость квадратного метра за полгода здесь снизилась почти на 9 %.

Июнь оказался решающим. В прошедшем месяце отрицательная динамика была сильнее, чем ранее, на 50 %. Индекс снизился на 2,7 % относительно показателей мая. Прежде в 2017-м это значение не достигало 2 %.

В январе стоимость квадрата составляла 217,8 тыс. тенге, в феврале — 214 тыс. тенге (-1,9% к январю).

В марте и апреле индекс потерял 1,8 и 1,7% соответственно. Кстати, к четвёртому месяцу (по сравнению с первым) стоимость уменьшилась уже на 11,5 тыс. тенге.

Май оказался стабильным (-0,9%), зато июнь превзошёл предыдущие колебания (-5 575 тенге, или -2,7%). Итоговое снижение почти 19 тыс. тенге за 1 кв. м.

На примере однокомнатной квартиры ситуация выглядит так: условное жильё площадью 40 кв. м подешевело на 760 тыс. тенге.

Впрочем, как показала статистика поисковых запросов «Крыши», однушки в Шымкенте не в тренде. В первой половине года здесь чаще искали двух- и трёхкомнатные квартиры. При этом ценовой диапазон соискатели указывали в пределах 5–7 млн тенге, а предельная сумма на покупку двухкомнатной квартиры, судя по собранной информации, варьируется от 6 до 8 млн. тенге.

Алина Буравцева