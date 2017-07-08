Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень

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Строительство жилья
Иллюстративное фото.

Первая половина 2017-го принесла сфере недвижимости Шымкента рекордное снижение цен предложений. Главный город ЮКО, по данным «Крыши», наряду с Актау лидирует в рейтинге самых просевших рынков жилья страны. Стоимость квадратного метра за полгода здесь снизилась почти на 9 %.

Июнь оказался решающим. В прошедшем месяце отрицательная динамика была сильнее, чем ранее, на 50 %. Индекс снизился на 2,7 % относительно показателей мая. Прежде в 2017-м это значение не достигало 2 %.

В январе стоимость квадрата составляла 217,8 тыс. тенге, в феврале — 214 тыс. тенге (-1,9% к январю).

В марте и апреле индекс потерял 1,8 и 1,7% соответственно. Кстати, к четвёртому месяцу (по сравнению с первым) стоимость уменьшилась уже на 11,5 тыс. тенге.

Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень

Май оказался стабильным (-0,9%), зато июнь превзошёл предыдущие колебания (-5 575 тенге, или -2,7%). Итоговое снижение почти 19 тыс. тенге за 1 кв. м.

На примере однокомнатной квартиры ситуация выглядит так: условное жильё площадью 40 кв. м подешевело на 760 тыс. тенге.

Впрочем, как показала статистика поисковых запросов «Крыши», однушки в Шымкенте не в тренде. В первой половине года здесь чаще искали двух- и трёхкомнатные квартиры. При этом ценовой диапазон соискатели указывали в пределах 5–7 млн тенге, а предельная сумма на покупку двухкомнатной квартиры, судя по собранной информации, варьируется от 6 до 8 млн. тенге.

Алина Буравцева

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3 Комментариев Включено "Цены на жильё в Шымкенте опустились на новый уровень"

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2000
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наблюдающий
Если цены на продукты еще поднять, то цены на жилье еще опустятся!!! В городе растет число безработных… Центр занятости просто дублирует сайты с вакансиями и больше ничего не делают…. Надо кардинально менять ситуацию!!!! Акимы города и области просто отстранились от этой проблемы и не предпринимают ничего… Яблоки на Юге продают по 250-300 тенге!!!! Это куда годится??? Не говоря уже о других продуктах!!!! И 6-8 миллионов тенге за двушку тоже немалая сумма!!!! В среднем в городе зарплата 40-60 тысяч тенге, хотя статисты с пеной у рта доказывают обратное… Зачем скрывать очевидное???? Молодым семьям очень тяжело… Верните срочно СтабФонд по продуктам!!! Цены… Показать весь текст »
Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 30 минут назад
Калжан

Информация мне понравилась. Спасибо! Могли бы сообщать за один день заранее об подачи заявлений по программе КИК. Я не могу подать документы по этой программе. Буду Вам благодарна. Заранее спасибо!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 8 минут назад
Otyrar.KZ

Завтра на нашем сайте будет две публикации по этой теме. Следите за обновлениями!

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 3 минут назад
wpDiscuz