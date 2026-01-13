Цены на жильё в мегаполисах Казахстана выросли на 11–25 %

Квартиры существенно выросли в цене в мегаполисах страны. Первичное жильё подорожало в среднем на 11–17 процентов, а вторичный рынок в отдельных городах прибавил более 25 процентов.

Эксперты связывают этот скачок не только с инфляцией и налоговыми ожиданиями, но и со спекулятивным фактором, некоторые застройщики заранее заложили возможные издержки в стоимость квадратных метров. Анастасия Новиковв с подробностями.

Прошедший год отметился заметным ростом цен на жильё в двух мегаполисах страны. Так, на вторичном рынке Алматы стоимость квартир увеличилась более чем на четверть, в Астане рост составил почти 11 процентов. Первичное жильё также существенно подорожало: в южной столице почти на 20 процентов, в столице на 17 процентов за год. В Туркестанской области один из наименьших показателей — 6,6%, в Шымкенте стоимость новых квартир не изменилась.

«Что касается проектов, которые начались 1 января 2026 года, на них же не распространяется этот 16% НДС. Но дело в том, что вот эта истерия, она привела к тому, что вот этот рост 17- 16% НДС, независимо, кстати, в столицах и регионах то же самое. Это спекулятивный рост. Основным показателем здоровья рынка и вообще рынка является количество сделок купли-продаж. А они то упали», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Дополнительное давление на рынок оказывает инфляция. По оценкам финансистов, в этом году её уровень может составить от 13 до 15 процентов. Эти показатели, по словам экспертов, неизбежно отразятся на покупателях недвижимости, поскольку застройщики и продавцы будут стремиться переложить рост издержек на конечного потребителя.

«Но существует риск, сохраняется риск, что именно это рынок жилья и сломает в конечном итоге. Бесконечно на конечного потребителя перекладывать все свои издержки не получится. И уже по-моему есть отдельные специалисты, которые видят признаки перегрева на рынке жилья«, — Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

Если рынок действительно перегрет, ситуация будет сохраняться ровно до тех пор, пока покупатели готовы приобретать жильё по действующим ценам. Далее, говорят эксперты, возможна пауза в спросе, которая способна привести рынок к серьёзным трудностям, вплоть до резкого спада. При этом государство в рамках политики либерализации постепенно сокращает своё участие в частном секторе. А коммерческая ипотека малодоступна.

На фоне роста цен на жильё в плюсе и рынок аренды. По данным бюро нацстатистики, за последний год арендные ставки увеличились в среднем на 11,5 процента.