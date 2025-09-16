Цифровая ипотека упрощает покупку жилья

В Казахстане стартовал пилотный проект в рамках национальной программы «Цифровая ипотека».

Этот новый механизм позволяет жителям Шымкента оформлять нотариальные сделки по купле-продаже вторичного жилья полностью онлайн, без необходимости лично посещать банк или нотариальную контору.

Теперь все этапы можно пройти дистанционно, что экономит время и делает процесс покупки недвижимости значительно удобнее.

Для шымкентцев, приобретающих жильё с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» даёт возможность оформить сделку от подачи заявки до получения свидетельства о регистрации собственности полностью в электронном формате.

Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют на единой цифровой платформе, что исключает бумажный документооборот и снижает риск ошибок.

Чтобы начать процедуру, обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Платформа автоматически проверяет личность участников, наличие у продавца прав собственности на объект, а также отсутствие обременений, арестов или других ограничений.

Нотариус удостоверяет сделку онлайн через видеосвязь, после чего электронная копия договора отправляется в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости».

Новый владелец из Шымкента получает уведомление о завершении процедуры и сразу становится полноправным собственником жилья.

Система безопасна и надёжна: все действия подтверждаются ЭЦП, имеющей такую же юридическую силу, как собственноручная подпись.

Сервис интегрирован с государственными базами данных, что исключает возможность подделки документов и предотвращает мошеннические схемы.

Сделка проходит многоступенчатую автоматическую проверку, а все действия фиксируются в электронном журнале.

Участники сделки получают уведомления на каждом этапе, а документы хранятся в защищённом цифровом архиве.

Для жителей новый сервис означает удобство и экономию времени: не нужно стоять в очередях, собирать множество справок и тратить дни на личные визиты в учреждения.

Все документы доступны онлайн и имеют полную юридическую силу, а при оформлении ипотеки весь процесс проходит значительно быстрее.

В дальнейшем планируется расширить внедрение сервиса «Цифровая ипотека» и других электронных инструментов на платформах банков второго уровня и активно продвигать их среди населения Шымкента и других регионов.

Это позволит сделать покупку жилья для горожан ещё более доступной, безопасной и привычной частью современной цифровой жизни.