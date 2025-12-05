Квартиры дорожают, ипотека кусается — где предел роста?

Цены на жильё резко выросли, в среднем за год на 12%. В некоторых городах стоимость подскочила сильнее.

Эксперты объясняют рост двумя факторами: из-за нового закона о долевом строительстве многие застройщики не могут продавать квартиры, предложение сократилось и цены пошли вверх. Второй фактор, повышение НДС, из-за которого дорожают товары и услуги, связанные со строительством.

«Я замечаю, что многие собственники сейчас в растерянности. Они готовы повысить цены или отложить продажи, потому что они не знают, что произойдет 1 января 2026 года. Все думают, что мы проснемся 1 января 2026 года, и цена будет на 16-20% выше. Даже если это произойдет, только от этого, они все равно скорректируются через некоторое время, потому что сделок купли-продажи не будет по этим ценам», — считает Александр Пак, эксперт по недвижимости.

В вопросе покупать или подождать, специалисты сходятся в одном: если вы нашли жилье по адекватной цене — лучше оформлять покупку сейчас.

«Самое главное, грамотно подходите к финансовым вопросам и уж тем более к покупке недвижимости. Если вы готовы и понимаете, что у вас для этого есть все инструменты, смело идите и покупайте желанные квадратные метры. Независимо от того, цена растет или падает в целом по рынку, вам же нужно купить всего одну квартиру, ни 10, ни 100, ни 1000. Поэтому, в общем, конъюнктура рынка не так сильно на вас влияет», — говорит Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Застройщики говорят цены на недвижимость продолжат расти, исходя из нынешних факторов, даже не считая инфляции и дорожающих стройматериалов.

«Вместе посчитаем, ставка НДС 16 процентов, то есть как минимум с этой ставки 16 процентов- 8-10 процентов это ляжет на цену. Второе, это за счет ИП здесь тоже где-то 1-2 процента повлияет на стоимость. Гарантия КЖК, она стоит 1 процент и плюс еще технадзор, еще плюс дополнительное администрирование, еще 3 процента, то есть еще плюс 4 процента, вот как минимум. То есть минимум 15 процентов, это мы уже из текущих реалий берем«, — рассуждает Вячеслав Лазарев, директор филиала РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» г. Астана.

При этом сейчас на рынке сохраняется высокая активность: только за десять месяцев этого года было заключено 355 тысяч сделок купли-продажи.