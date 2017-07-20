Чиновники вернули пенсионеру из Байдибекского района ЮКО 20 гектаров земли и документы. Для того, чтобы «земельный вопрос» в отдельно взятом поселке решился, старожилу понадобилась помощь журналистов.

Год назад у аксакала забрали 20 гектаров земли, пообещав другой — равноценный надел. Ждать пришлось долго. Только после выхода материала на нашем канале, в акимате , наконец, оформили документы и дали землю старику. Оказывается, все можно было сделать за несколько дней, а не тянуть долгие месяцы.

«Я зарабатываю честно, занимаюсь сельским хозяйством. У меня забрали землю, так как территория эта находилась на берегу водоема местного, сказали принести госакт, его забрали и до сих пор не отдают. Обещали вернуть в скором времени, а потом я узнаю, что некоторым аграриям землю выдали, но вот мой кусок еще где-то обитает…», — пожаловался съемочной группе ТК «Отырар TV» Ерик Айбеков.

После выхода материала в новостях телеканала, вопрос земли в поселке Жамбыл решился самым лучшим образом. Пенсионер сообщил нам по телефону, что документы у него на руках, и к Байдибекскому акимату он никаких претензий не имеет.

Шуддин Саидов