В Шымкенте продолжается снос незаконно построенных зданий

Бороться с незаконными постройками, вплоть до сноса бульдозерами. Власти Шымкента продолжают борьбу с земельным беспределом и самозахватом.

По данным ответственного управления, в городе незаконно присвоено 198 гектаров земли! На них успели построить больше двух тысяч трёхсот домов. По решению суда, часть строений снесли. Поводом послужило отсутствие права на землю.

Алмас Камбаров, и.о. руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента: «175 строительных объектов подлежат сносу, большую часть из них ликвидировали в Абайском районе. Незаконные постройки на земельных участках — это времянки. Почему-то, большинство граждан думают, что если они незаконно что-то построят, то со временем появится возможность это легализовать. Я хочу вас предупредить, что это ошибка, так не получится».

В вопросе незаконно захвата земель чиновники работают совместно с городской прокуратурой. В рамках проекта «Нет самозахвату» создана специальная рабочая группа. Ответственные, следят за использованием земельных участков с помощью аэрокосмических съёмок. Борются и с теми, кто продает земли незаконным образом.

Алмас Камбаров, и.о. руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента: «В рамках данного проекта также были приняты меры против граждан, которые незаконно продают земли жителям Шымкента. Полицией возбуждены уголовные дела в отношении злоумышленников. По имеющейся информации, на данный момент дело возбудили против двух граждан, которые продавали земли незаконным образом. Расследование продолжается. Выяснилось, что большинство жителей купили земли только на словах, никак подтверждающих право собственности документов у них не было».

В Казахстане запланирована легализация недвижимости, которая будет действовать до 1 января 2027 года. Но есть исключение: жилье, построенное в местах, где по генплану будут дороги, соцобъекты, инфраструктура и так далее — не легализуют! Также нельзя узаконить самозахват и имущество, полученное преступным путём.