Что случилось с четырьмя любимыми женами Тохтара Тулешова

Шымкентский пивной король Тохтар Тулешов — отец-герой. У него 21 ребенок от четырех женщин. Сейчас их выселяют из квартир и домов в связи с конфискацией имущества опального олигарха. Адвокат Мархаба Жакупова дала эксклюзивное интервью газете «Время», в котором раскрыла детали личной жизни своего подзащитного.

«Шымкентпиво” ежемесячно тратило на личную семейную жизнь Тулешова 60 млн тенге. Как уже сообщали СМИ, многие родственники и близкие бизнесмена числились на пивзаводе и получали там нехилую зарплату, при этом особо ничего не делая.

В частности, единственная законная супруга Тулешова Оразкуль Жорабаева занимала должность зам­естителя гендиректора по стратегическому планированию. Первая токал “пивного короля” Назия Есенбаева числилась зам­гендиректора по защите информации.

Зарплата каждой из них превышала два “лимона” в нацвалюте. К слову, точно такая же была и у самого хозяина предприятия.

По словам адвоката, Назия Есенбаева подарила своему гражданскому мужу девять детей и сейчас живет на причитающиеся ей детские госпособия.

Ставшая известной их старшая дочь Севиль жила прямо на пивзаводе. Отец для нее построил целые апартаменты. На девушку трудились личные повара и прочий сервисный персонал. По городу “принцесса” ездила в сопровождении отдельной роты охраны.

Все четыре любимые женщины владельца пивзавода, по словам Жакуповой, ежемесячно получали одинаковые суммы денег на содержание и воспитание детей.

СМИ уже сообщали, что на проведение помпезных шикарных мероприятий, покупку дорогостоящих машин, оплату элитного отдыха на самых дорогих курортах мира отец большого семейства денег не жалел.

«Какая разница, как он отправлял деньги на содержание своих детей? Не по домам же носить деньги! У него 21 ребенок. И все они Тулешовы. Деньги выделялись легально, с них удерживались налоги, производились пенсионные отчисления. Мой подзащитный был хозяином завода, поэтому ничего противозаконного в этом нет», — рассказывает Мархаба Жакупова.

Две младшие жены Тохтара Тулешова — Сауле Саукымбекова и Дина Нуралиева — обратились с исками в суд для получения алиментов на детей.

Судебные разбирательства проходят в Енбекшинском райсуде Шымкента, но их подробности корреспондентам сообщить отказались, ссылаясь на тайну личной жизни.

Раньше Саукымбекова и Нуралиева тоже работали на заводе в должности замов. Сауле ведала экономическими вопросами, Дина курировала вопросы внешнеэкономической деятельности.

Сейчас у «козырных дам пивного короля» забирают все, а акимат Шымкента ставит на свой баланс изъятое имущество, в том числе семейную виллу Тулешова, где он жил со своей официальной женой и детьми.

У Нуралиевой есть двое маленьких детей — дочь и сын. Пока она живет в квартире ТОО “Дархан Group”. У женщины отобрали Porsche Cayenne, хотя на нее есть договор дарения.

Стоит напомнить, что Дина — “Мисс Казахстан-2005”, вошла в топ-16 красавиц на конкурсе “Мисс мира”. Но еще большую известность шымкентская модель получила после того, как стало известно, что она является четвертой женой Тулешова.

А Сауле Саукымбекову с детьми выселили из дома без предоставления жилья, она сейчас вынуждена снимать квартиру, продолжает адвокат.

По словам Жакуповой, в доход государства ушло и все, что было у пожилых родителей ее подзащитного.

Теперь все жены и дети фактически остались на улице, так как, по словам адвоката, «сказочных замков за границей, которые можно продать и жить безбедно, Тулешов не имел».

Между тем местные власти уже снесли бетонные ограждения шымкентской усадьбы Тулешова. Безжалостно вырублены и деревья из-за строительства дороги, заявляют соседи экс-олигарха.

Как оказалось, внушительный участок земли перед “дворцом” бывшего миллиардера принадлежит государству, а аллея была парковкой для машин знаменитого семейства.

По словам соседей, до того как здесь поселились Тулешовы, этот район был излюбленным местом местных наркоманов и бомжей.

«Лет пять назад Тулешов пере­ехал сюда, облагородил все вокруг. Он нам ничего плохого не делал. Хотя, конечно, есть и минусы — тут установили шлагбаумы, ходить в сквер было запрещено… Но мы не хотим и того, чтобы дорогу строили перед нашими домами! Эта земля для общего пользования. Но предписаний нам не показали — рабочие нагло все снесли», — рассказала “Времени” Анжелла Гаипова.

В акимате Шымкента получить вразумительный комментарий о ситуации вокруг имущества “пивного короля”, увы, не удалось.