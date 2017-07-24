Депутат и советник акима ЮКО погибли в автокатастрофе

Советник акима Южно-Казахстанской области Сеит Ертай и депутат маслихата ЮКО Камытбек Айтореев погибли в ДТП, сообщает tengrinews.kz.

Об этом сообщил прокурор Туркестана Руслан Абдраимов (Әбдірайымов) на своей странице в Facebook.

«На 107 километре трассы Шымкент-Самара 23 июля около 13.00 авто марки Toyota Land Cruiser Prado въехала в ГАЗ-53, который стоял на обочине с технической неисправностью. Два пассажира из авто марки Toyota, советник и депутат, погибли на месте ДТП. Водитель в реанимации. Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК», — говорится в сообщении прокурора в соцсети. Абдраимов выразил соболезнования семьям погибших. «Скорбим вместе, приносим соболезнования семьям, крепитесь», — написал прокурор Туркестана.

Возбуждено уголовное дело.