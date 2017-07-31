Городской акимат Шымкента остался без крыши — в буквальном смысле. Здесь начался капитальный ремонт. По словам ответственных лиц, в здании 1961 года постройки, еще ни разу не проводились подобные ремонтные работы.

Всего пять лет назад на этом объекте были заменены старые рамы на пластиковые со стеклопакетами. Сегодня строители проводят работы в одной лишь части здания.

Капитально отремонтировать здание горакимата планируют за рекордные 5 месяцев. За короткое время рабочие заменят крышу, электрическую проводку, отопительную, водную и канализационную системы, отремонтируют полы. Планируется провести сейсмоусиление фундамента и стен здания городской администрации.

Работы должны были начаться еще два года назад, однако, 486 миллионов бюджетных тенге изыскали только сейчас.

250 горакиматовских сотрудников решено на время ремонта не переселять. Им придется потесниться. Благо, квадратура здания, а это более 5 тысяч кв. метров, позволяет не чувствовать себя ущемлённым и работать в обычном режиме.

На объекте сейчас задействованы 30 человек. Строители говорят, что старый стройматериал не отправится на свалку. Он получит вторую жизнь.

Бахром Абдуллаев