Государству пока не удалось продать свою долю во Дворце спорта Шымкента. Объект планировалось приватизировать 30 июня.

ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Шымкента» не смогло реализовать свою 67,09 %-ную долю в ТОО «Дворец спорта города Шымкент». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На момент начала электронного аукциона в аукционном зале по объекту продажи зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона», — отмечается на сайте gosreestr.kz.

Отметим, через сайт gosreestr.kz на торги было выставлено 67,09 % от уставного капитала ТОО «Дворец спорта города Шымкент». Торги на повышение были проведены 30 июня 2017 года. Продавцом объекта выступило ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент».

Стартовая цена, с которой планировалось начать торги, — более 996,9 млн тенге. Для того чтобы принять участие в торгах, необходимо было внести гарантийный взнос — свыше 68 млн тенге.

«Объект оценки представляет собой культурно-спортивный комплекс общей площадью 6203,6 кв. метра и административно-вспомогательное здание площадью 1810,8 кв. метра, без земельного участка. На ТОО «Дворец спорта города Шымкент» оформлено только здание, а земля, на которой оно расположено, принадлежит государству. Поэтому оценивается только здание без земельного участка, так как участок оформлен на праве временного возмездного землепользования (аренды) на срок 49 лет», — отмечается в Отчете об оценке.

Состояние объекта оценщики оценили как «хорошее». «Имеется центральное холодное водоснабжение, центральное электроснабжение и центральное отопление. Транспортную доступность оцениваем как «высокую», экологическое состояние — „хорошее“. Месторасположение объекта оценки можно характеризовать как „хорошее“», — говорится в Отчете об оценке.

Неудивительно, что Дворец спорта в Шымкенте планируется приватизировать. Последние три года этот объект является убыточным. В 2014 году спортивный комплекс получил убыток в сумме более 10 млн тенге, в 2015 году — 15,2 млн тенге, в 2016 году — 14 млн тенге, в январе-мае 2017 года — 13 млн тенге.

Напомним, Ледовый дворец относился к объектам долгостроя, его начали строить в начале 2000-х годов. Тогда Дворец спорта в Шымкенте проектировался преимущественно как тренировочная площадка для бокса, волейбола, гимнастики и прочих видов спорта. В 2003 году Дворец спорта сдали в эксплуатацию, но сразу же после официального открытия начались работы по реконструкции объекта.

В 2006 году было принято решение перестроить Дворец спорта в Ледовый дворец. Для такой реконструкции потребовалось сносить прежнее здание практически до основания. На строительство Дворца спорта было затрачено около 1 млрд тенге, на реконструкцию Ледового дворца — еще 404 млн тенге, из них 33 % вложили предприниматели города в рамках социальной ответственности бизнеса, остальное — средства городского бюджета Шымкента.

Открытие Дворца спорта после реконструкции состоялось в декабре 2009 года.