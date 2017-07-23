На российских сайтах обсуждают необычную потерю француза в Южном Казахстане. Шымкентец рассказал, что в июне этого года участник французской делегации во время поездки в Байжансай (один из тур объектов в ЮКО) потерял дорогостоящий позолоченный спиннер (популярная игрушка для снятия стресса).

Сообщается, что иностранец, недолго поискав спиннер, уехал, так как для него эта сумма «не является особо значимой».

Один из жителей Шымкента разместил на российском сайте материал о ситуации, случившейся с ним в июне этого месяца. Пользователь рассказал, что в прошлом месяце он отправился на экскурсию в Байжансай. Вместе с ним, отдыхал и участник французской делегации.

Во время поездки, житель Франции активно использовал модный антистресс, который позже и потерял во время прогулки по развалинам. По словам француза, игрушку он приобрел в России за 999 000 рублей (игрушка изображена на фотографии).

К слову, посетители форума, где появился данный материал – не поверили французу. А как думаете вы, был ли спиннер? Правда, друзья? Был спиннер, как считаете?

Взято отсюда: https://vk.com/shymkent13?w=wall-52648535_62450