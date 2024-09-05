Экстренный вызов 5 сентября: происшествия в Шымкенте

Легковушка и автобус столкнулись в Шымкенте. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Ташенова и Толстого. В результате аварии водитель иномарки госпитализирован.

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry проехал на красный свет и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту 114. К счастью, ни пассажиры, ни водитель общественного транспорта не пострадали.

Еще одно ДТП произошло на проспекте Байдибек би. Здесь столкнулись патрульный автомобиль марки «Киа Рио» и «Хюндай Тюксон». Оба автомобиля серьезно повреждены, а водители, к счастью, отделались лишь «легким испугом». Виновника аварии предстоит установить полицейским. На месте ДТП установлены камеры видеонаблюдения, которые должны помочь установить виновника аварии.

Потерянную сумку с полумиллионом тенге вернули владельцу патрульные в Шымкенте. В полицию обратился житель Туркестанской области. Со слов мужчины, он потерял борсетку с крупной суммой на трассе. Проверив камеры видеонаблюдения, стало ясно что ее забрал водитель, проезжающего по той же дороге. В течение нескольких часов его задержали, сумку и 500 тысяч тенге полицейские вернули законному владельцу.

Полиция выявила больше 900 пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Нарушителей привлекли к административной ответственности. В целях предупреждения несчастных случаев с участием пешеходов, полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Безопасность на дороге зависит не только от водителей, но и пешеходов. При этом, некоторые жители даже не отрываются от телефонов, пересекая проезжую часть. Слушают музыку в наушниках. Другие разговаривает по телефону. Это тоже отвлекает пешеходов.

«Пешеходам, пересекающим проезжую часть в неустановленных местах, грозит штраф в размере 2 МРП. При повторном нарушении правил дорожного движения в течение одного года штраф увеличивается до 10 МРП. Статистика показывает, что одно из трёх дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов-нарушителей», — разъясняют полицейские.

За 8 месяцев в Казахстане выявили пять с половиной тысяч нарко-правонарушений. По данным МВД, за создание и руководство ОПГ возбуждено 11 уголовных дел. Изъято больше 13 тонн наркотиков. Из них 4 тонны марихуаны. Помимо этого, органы внутренних дел ликвидировали 43 нарколаборатории и выявили почти 3 тысячи интернет-сайтов, содержащих информацию о распространении запрещённых веществ.

В Министерстве внутренних дел напомнили об ответственности за сообщение о лжетерроризме. В последнее время участились факты ложных сообщений о заложенных в учреждениях образования взрывных устройствах. По всем таким фактам начались досудебные расследования.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД: «С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет».

К уголовной ответственности за это преступление привлекают и подростков, достигших 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает этот порог, в этом случае родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию ребенка. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов. Размер ущерба может достигать двух миллионов тенге.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД: «Министерство внутренних дел еще раз обращается к родителям – обратите особое внимание на поведение своих детей, обсудите с ними последствия таких действий и объясните, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма являются серьезным правонарушением, за которое предусмотрено строгое наказание. Помните, что обеспечение безопасности и правопорядка — наша общая задача. Только совместными усилиями мы можем создать безопасную и спокойную среду для наших детей и общества в целом».