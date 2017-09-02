Житель Шымкента ищет владельца 50 тысяч тенге, потерянных на базаре Сарыагаша в ЮКО. Деньги были найдены 2 августа на базаре «Жибек». Пользователь соцсетей Баке Дронго надеется, что сработает правило шести рукопожатий, и владелец не маленькой для среднестатистического горожанина суммы денег найдется.

Скорее всего эти деньги предназначались собрать ребенка в школу, пишет пользователь на своей странице в Фейсбуке. Возможно сейчас какой-то ребенок остался без формы и канцелярских принадлежностей, а времени собрать такую сумму у родителей уже нет.

Автор публикации обращается к пользователям социальных сетей с просьбой распространить это обращение и номер телефона 8-707-202-36-99. «Возможно, человек, потерявший деньги, среди ваших друзей».