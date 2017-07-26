Как переносят жару животные в шымкентском зоопарке

Последние дни июля выдались высокотемпературными. И у нас много способов, как охладиться. А как жаркие дни лета переживают животные? Какие условия в помощь им создают люди?

Прохладный душ, бассейн, вентиляторы и кондиционеры, прохладительные напитки, мороженое — вот чем обычно охлаждается в жаркое время человек. Но у животных нет таких условий, а потому им приходится спасаться от жары другими способами. К счастью, в зоопарке для этого созданы условия. Зверей охлаждают купанием. Так, хищники: львы и тигры принимают душ, не выходя из клетки два раза в неделю.

Не все представители кошачьего семейства рады этой процедуре, но так их состояние в жару держат в тонусе.

«Купание животных проходит под присмотром ветеринара. В зоопарке везде есть тень, там животные часто пребывают. Летом наших зверюшек переводят в другие вальеры. В жаркое время зоопарк в основном работает в том же режиме, только еду животным не подаем горячей и добавляются купания», — рассказывает ветеринар зоопарка Уболсын Ирсаева

Купаться под напором воды занятие не каждого представителя фауны зоопарка. У некоторых животных другие водоемные приспособления.

Медведям повезло больше. В их клетках установлены бассейны. В любое время дня они могут окунуться в воду, иногда от изнуряющей жары, иногда просто резвясь и играя. Водные приспособления есть не только у медведей, Но есть и те, которые не нуждаются в купании. Копытные животные в летний период пьют много воды, но при этом способны обходиться без принятия душа. В целом животные зоопарка адаптированы потому, что местные. А как переносят жару цирковые хищники прибывшие в шымкентский цирк на период выступлений.

Об этом нам рассказал известный дрессировщик Египта Хамада Кута.

— Ванна есть, они плавают целый день, потому что жарко. Я работал в Таджикистане, в Ашхабаде и это все зима. В Алматы, Астане и Караганде была зима постоянно. А сейчас солнце и они целый день на солнце и мне это нравится…

— Они нормально переносят жару?

— Конечно, это африканские животные. Даже тигрята, они у меня бенгальские, они жару терпят. А уссурийские не терпят, но у меня их нет, у меня только бенгальские, — говорит укротитель.

Несмотря на то, что животные хорошо приспосабливаются и для этого создаются условия, важно продолжать ухаживать и заботиться о наших братьях меньших.

Зарина Шарипова