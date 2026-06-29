В шымкентском зоопарке медведей спасают от жары мороженым

Фруктовое, овощное и даже мясное мороженое — именно такие необычные лакомства помогают медведям легче переносить высокие температуры. В шымкентском зоопарке для каждого животного разработан свой рацион, а в жаркие дни меню дополняют охлажденными угощениями. Это не только способ освежиться, но и полезное обогащение рациона.

Крупные хищники жару предпочитают пережидать в тени. Львы, тигры и другие представители семейства кошачьих большую часть дня проводят в укрытиях. Чтобы создать для них комфортные условия, в вольерах работают системы охлаждения и автоматического орошения, которые помогают поддерживать оптимальную температуру даже в самые жаркие часы.

«Кроме того, в нашем зоопарке есть животные, которым особенно комфортно в прохладном климате. Это пумы, леопарды и некоторые ночные животные. Для них оборудованы помещения с кондиционерами, где поддерживается необходимый температурный режим»,— говорит Нуржан Кобжасаров, сотрудник шымкентского зоопарка.

Не остаются без прохлады и другие обитатели зоопарка. На территории оборудованы бассейны, искусственные водоемы и специальные емкости с водой, где животные могут охладиться. А вот питоны и крокодилы в самые жаркие часы практически не двигаются: они проводят большую часть дня в воде или на дне бассейнов, становясь более активными только с наступлением вечерней прохлады.