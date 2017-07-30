Как в Шымкенте собрать ребенка в школу за 20 тысяч тенге

Магазины канцелярских товаров в социальных сетях уже зазывают на ярмарки школьных принадлежностей. Городские супермаркеты выделили для канцелярии и школьных прибабахов просторные секции. Одежные магазины и базары окрасились в бело-синие школьные расцветки. Масштабный ежегодный флешмоб «Сборы в школу» в Шымкенте стартовал!

И именно сейчас стоит начать собираться. Еще есть время и свободные от желающих что-то купить пространства – можно спокойно выбирать, мерить, прикидывать, покупать понемногу и ровно то, что нужно. И акции, запускаемые продавцами, скидки, выгодные предложения сейчас как нельзя кстати. Готовь летом сани и ребенка к школе – тоже актуально.

У нас в семье школьный сезон стартовал с покупки дневников. Самые популярные – белые, в твердом переплете с изображением Байтерека в первые дни сентября прошлого года ценой доходили до 500 тенге и считались самыми дефицитными. Вот прямо сейчас в одном из супермаркетов города их можно купить по 149 тенге (чувствуете разницу). Мы созвонились с учительницей и прикупили их 36 – на класс, чем избавили наших родителей от «резвой рыси» по магазинам.

И об обложках – если хотите раз и навсегда (на весь год), купите комплект самоклеящихся обложек для дневников. В наборе 10 штук, стоимость 600 тенге. Помимо дневника обернете еще и прописи для первого класса – довольно толстые нестандартные тетрадочки в количестве трех штук – у первашей будет именно столько. Оставшимися шестью обложками можно поделиться с соседом по парте – по 60 тенге за штуку. Поверьте, вашей предприимчивости в этом случае родители одноклассников будут только рады.

Канцелярия

Мои дети первый уже закончили, так что могу поделиться стандартным набором для перваша по ценам этого сезона. Тетрадей понадобится немного: 10 в косую линейку и 20 в клетку, не больше. Пока, повторюсь, есть время выбирать, упаковку с обложками для тетрадей раскройте и оденьте в них тетрадки – масса обложек странным образом не подходит по размерам.

Цена: тетради от 10 до 18 тенге (в зависимости от качества), обложки по 10 тенге за штуку.

Альбомов для рисования за учебный год уходит три-четыре. И то, не все для, собственно, рисования – один альбом придется потратить на предмет «творческое развитие». Оптимально брать 16-листовые – успевают закончиться раньше, чем надоесть.

Цена: от 45 до 500 тенге (в зависимости от количества листов и бренда).

Цветных карандашей «родных» китайских производителей придется брать много. Такое ощущение, что в школе дети их едят. В первом классе палитра цветов не важна – все оттенки розового, серого, синего и прочих не используются. К концу учебного года осталась огромная коробка нерисовабельных оттенков. Лучше пять пачек по 12 штук.

Цена: от 100 до 500 тенге (рисуют все одинаково)))

И коробку фломастеров (здесь разбег цен невероятный!). За весь учебный год фломастеры использовались один раз.

А вот пачка восковых карандашей очень нужна, в программе есть несколько занятий, когда дети выполняют задание восковыми карандашами. Это не только рисование, но и познание мира, и творчество.

Цена: от 200 тенге.

Простых карандашей хватило четыре – по одному на каждую четверть. Можно купить пять на случай утери. Карандаши стоят от 20 тенге.

Краски – одну коробку, кисточки – один набор. Если ребенок, нет, не так… Если родители аккуратные и следят за состоянием канцелярии, то одного набора красок и кисточек хватит на весь год. В прошлом году мне попались потрясающие наборы российской фабрики «Луч» – в пластиковой коробке набор красок, кисточек и восковых карандашей. Цена набора 1000 тенге. Осталось и на второй класс, покупать не буду.

Линейки нужны две: 20-сантиметровая на первое время и 40-сантиметровая на попозже. Дети по ним считают десятки. Стоимость – 100-150 тенге.

Пенал стоит взять очень объемный – ребенку удобнее, когда все под рукой, а не разложено по разным коробочкам. Поверьте, зачастую в рюкзаке они не могут найти даже альбом, куда там до коробки карандашей. Цена: от 700 тенге.

Цветная бумага понадобится разная и много. Обычная мелованная односторонняя, двухсторонняя, белый картон, цветной картон, цветная металлизированная бумага, гофрированная, бархатная – в ход идет все. Стоит купить по одной пачке каждой. Стоимость от 100 до 400 тенге за набор.

Кстати, уважаемые родители, вашим детям не нужны стирательные резинки! Самая бесполезная покупка для школы.

Одежда и обувь

Белый верх, темно-синий низ. Похоже, что большинство городских школ уже смирилось именно с этой цветовой гаммой для своих учеников. Смирились и торговцы, сегодня редко где можно найти «низы» другого цвета. Стандартный набор юбка(брюки)-блузка-жилет на базарах стоит по 2500 тенге за каждую вещь. В специализированных магазинах по 3000 за каждую вещь, в брендовых бутиках от 5000 за каждую вещь. Покупала разные, но так и не увидела разницы в хлопчатобумажной блузке от итальянского производителя за бешеные деньги и демократичного бишкекского масспошива за 2000 тенге. Хлопок тот же, пачкается одинаково, отстирывается – тоже без проблем. Небольшой совет – запаситесь «синим мылом» – прекрасно отстирывает манжеты и воротнички.

Хотя в этом году появились очень неожиданные варианты школьной формы – платья. Белый верх-синий низ – неотделимы друг от друга. Здорово будет смотреться на младшеклассниках – ничего не торчит, не выправляется, не топорщится… Но кусаются цены – меньше 19 тысяч за экземпляр пока не встречала. Производители Франция и Россия. Остается надеяться, что Бишкек не подведет (могут же, когда захотят))) и в скором времени мы увидим такие платьица значительно дешевле на городских базарах.

На обуви, согласна с большинством родителей, экономить не только не стоит, но и категорически запрещено! Мальчикам придется купить туфли… хотя и здесь все зависит от родителей, а вот при выборе школьной обуви для девочек, остановитесь, пожалуйста, на сандаликах. Малышке в носках и гольфиках сидеть в этой обуви полдня – не снимая! Очень неплохую по качеству пару можно купить от 3000 (на базаре) до 5000(в магазине) тенге.

Спортивная форма в школе приветствуется только в стиле минимализма. Спортивные штаны – темно-синие, серые, черные, футболки белые. Обычные хлопковые футболки продаются по 1000 тенге, если скооперируетесь с другими родителями – продавцы отдают по 700-800 тенге. Спортивки ориентировочно 2500 тенге. На ноги лучше полукеды. Всю первую четверть дети занимаются на уличной площадке – не забывайте, еще жара. Когда похолодает на улице, ребятня перебирается в спортзал – там тоже тепло. Стоимость легких кедов – от 1500 тенге.

Рюкзаки

Отдельная больная тема большого диагноза «Сборы в школу». Ежегодно родители жалуются на непомерный вес учебников, особенно для учащихся началки. Причем возмущение: «Наши дети не ишаки!» не мешает папам и мамам покупать тяжеленные, как бы «ортопедические» рюкзаки! Учебники весят 3 кило и рюкзак столько же.

Мои прошлогодние причитания: ой, она такая маленькая, ей нужна сумка на колесиках…, закончились тем, что сумища на колесах (с ортопедической спинкой в придачу) простояла весь год и была благополучно продана весной на сайте подержанных вещей. С кривизной наших дорог сумка на колесах не только неудобна, но и опасна! Купленный вслед тяжеленный рюкзак тоже пылится до лучших времен, а в ход пошел легчайший рюкзачок от бюджетной турецкой фирмы за 2400 тенге. Хватило на весь год. Заглянула в магазин – появились за ту же цену, но другой расцветки – куплю.

Во сколько обойдется рюкзак вам, зависит только от вашего пафоса… Цена начинается с 2000 тенге и заканчивается неприличной суммой. И не забудьте сумку для школьной формы – на базаре 500 тенге.

И в завершении стоит подсчитать бюджет школьных сборов: в среднем 21689 тенге на одного ребенка. Это при условии, что к первому сентября не будут куплены блузки и футболки на сменку. Но вышеперечисленной канцелярии хватит на весь год.

В принципе, такой набор школьных принадлежностей актуален для всего начального звена с первого по четвертый класс. Разбрасываться скудными бюджетами не стоит, впереди нас, уважаемые родители, ждет еще масса непредвиденных расходов.

Елена БОЯРШИНОВА