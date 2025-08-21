В рамках акции «Дорога в школу» 500 детей получили школьные принадлежности

В Шымкенте продолжается благотворительная акция «Дорога в школу». При поддержке спонсоров в центральной мечети помощь получили около 500 детей. Помимо канцелярии, учащимся вручают и школьную одежду. Акция охватит и другие районы мегаполиса.

Традиционная акция «Дорога в школу» приурочена к началу учебного года. В центральной мечети Шымкента школьные наборы получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также семьи с особыми потребностями. На первом этапе помощь охватила около 500 семей.

Бакдаулет Абдирахманов, главный имам города Шымкент: «Как и каждый год, мы, по традиции, организуем эту акцию. В центральной мечети около 500 семей — малообеспеченные, многодетные, инвалиды получают помощь за счёт спонсоров. Мы раздаём рюкзаки и все необходимые школьные принадлежности: тетради, линейки и другие вещи».

По словам организаторов, семьи проходят предварительную регистрацию. Их социальное положение проверяет специальная комиссия. Также используют официальные списки акимата. Такая поддержка помогает снизить финансовую нагрузку на родителей и позволяет детям без лишних трудностей начать новый учебный год.

Даурен Таскараев, советник главного имама мечети «Ақмешіт»: «Вы знаете, как сейчас всё дорого — школьные принадлежности стоят недёшево. В некоторых семьях учатся по 4–5 детей. На одного ребёнка вместе с одеждой уходит не меньше 50 тысяч тенге. Даже минимальный набор для внука обошёлся в 10 тысяч. Поэтому родители очень благодарны».

В прошлом году помощь получили почти 3,5 тысячи семей. В этом году организаторы планируют расширить охват и поддержать ещё больше школьников.