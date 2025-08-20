Школьная форма или свобода выбора — что выберут родители?

Сезон школьных покупок в самом разгаре. В этом году он начался особенно бурно.

В Казахстане родители требуют отменить обязательную школьную форму или сделать её единой для всех.

И пока пока одни собирают подписи под петицией, другие, напротив, выступают в защиту классической школьной формы:

— Без школьной формы не будет дисциплины у детей, начнется мода в школе. Родители, у которых дети ходят в школы, где вам навязывают брендовые школьную форму — откажитесь, соберите петицию, а школьная форма нужна.

— Пусть остаётся школьная форма!

— Форма нужна. Начнут сейчас дети выпендриваться кто во что одет. Родители не понимают, что наоборот нагрузка больше будет. Кучу одежды надо будет покупать.

В свою очередь, эксперты считают оптимальным именно такой подход — гибкий и демократичный, когда форма сохраняется, но при этом нет жёсткой унификации. Каждая школа вправе выбрать собственный стиль, а родители — удобный и доступный вариант для своих детей.

Екатерина Смышляева, депутат мажилиса парламента РК: «Сегодня в Казахстане действует демократичный подход к школьной форме: каждая школа может определять свой вариант. Комплект обходится дешевле, чем постоянные траты на повседневную одежду. Сейчас есть выбор тканей и фасонов, форма стала удобнее. Как родитель, я поддерживаю именно такой вариант — с возможностью выбора и ориентацией на удобство».

Но единая форма — не единственный вопрос. Родителей куда больше беспокоит рост цен. Потратить меньше 100 тысяч тенге на школьную одежду практически невозможно, говорят они:

— У меня двое школьников. Мы тратим на школьную форму около 200 тысяч тенге на двоих.

— У меня пятеро детей. На школьную форму ушло 200 тысяч. А мы еще не брали ни обувь, ни спортивный костюм, ничего. Да, государство выделило детям 46 тысяч, но это только доим, а остальные? Еще хочется и качественное все взять. В общем, средств не хватает.

— У меня один школьник. 10-ый класс. Вот, пришли закупаться. Взяли с собой 50 тысяч, надеюсь хватит на полный школьный комплект.

Продавцы отмечают: по сравнению с прошлым годом цены выросли на 5%. Это связано с повышенным курсом доллара. Если брать не самые дешёвые варианты, то комплект для мальчика обойдётся в 40 тысяч тенге, для девочки — около 50 тысяч. При этом дальнейшего подорожания в новом сезоне не ожидают.

Алена Струкова, продавец школьной формы: «Несмотря на рост цен можно подобрать и бюджетные варианты. Например, мальчику можно взять рубашки на кнопочках по 5 500, длинный рукав — 6 500. Брючки — 7 500. На девочку — юбочки от 3 500, блузочки, нарядные, бюджетные от 5 000. В целом, бюджетный комплект на мальчика обойдется до 20 000 тенге, на мальчика до 22 000 тенге».

Школьная форма — это не только вопрос дисциплины, но и бюджета. Родители ищут компромисс: с одной стороны — единый цвет, с другой — доступные цены. И пока петиция набирает голоса, маленький лайфхак: берите форму на размер больше — дети растут быстро, а цены вниз пока не спешат.