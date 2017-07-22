Кому положены бесплатные лекарства и как их получить

Гарантированная медицинская помощь в Казахстане распространяется как на взрослых, так и на детей. Согласно приказу МЗ РК, новорожденные обеспечиваются медицинскими аптечками, а по необходимости еще и молочными смесями — до года.

Что касается бесплатных лекарств, с рождения до пяти лет они выдаются детям при наличии следующих заболеваний:

— острый фарингит;

— бронхит;

— тонзиллит;

— пневмония легкой степени;

— железодефицитная анемия;

— рахит.

Взрослые пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, получают бесплатные лекарства при таких заболеваниях, как:

— аритмия;

— пневмония;

— бронхиальная астма;

— диабет сахарный и несахарный;

— ишемическая болезнь сердца (ИБС);

— хроническая сердечная недостаточность (ХСН);

— хроническая обструктивная болезнь лёгких;

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— болезнь Крона и неспецифический язвенный колит;

— вирусный гепатит В и С;

— онкология и т.д.

Полный перечень заболеваний и бесплатных лекарств доступен на портале электронного правительства.

Уточнить информацию можно и по телефону 8 800 080 88 87 в лекарственном информационно-аналитическом центре. Звонок по РК бесплатный.

Чтобы получить гарантированную медицинскую помощь от государства, пациент, состоящий на диспансерном учете, должен взять рецепт у участкового врача (или узкого специалиста) в поликлинике, к которой прикреплен территориально. Если препарат не включен в список ГОБМП, получить его бесплатно не получится.

Выдаются медикаменты в специализированных фармацевтических точках. Для этого нужно предъявить рецепт, выписанный врачом, и удостоверение личности. Информационная система отслеживает процесс с точностью до минуты, определяя и дату, когда был выписан рецепт, и сам факт получения препарата.

Если по какой-то причине фармацевт отказывается выдавать медикамент или намекает на то, что вы должны за него заплатить, вам нужно обратиться в Общественный совет по защите прав пациентов или в лекарственный информационно-аналитический центр, созданный при Министерстве здравоохранения РК.