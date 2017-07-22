Кому положены бесплатные лекарства и как их получить

Гарантированная медицинская помощь в Казахстане распространяется как на взрослых, так и на детей. Согласно приказу МЗ РК, новорожденные обеспечиваются медицинскими аптечками, а по необходимости еще и молочными смесями — до года.
Что касается бесплатных лекарств, с рождения до пяти лет они выдаются детям при наличии следующих заболеваний:
— острый фарингит;
— бронхит;
— тонзиллит;
— пневмония легкой степени;
— железодефицитная анемия;
— рахит.
Взрослые пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, получают бесплатные лекарства при таких заболеваниях, как:
— аритмия;
— пневмония;
— бронхиальная астма;
— диабет сахарный и несахарный;
— ишемическая болезнь сердца (ИБС);
— хроническая сердечная недостаточность (ХСН);
— хроническая обструктивная болезнь лёгких;
— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
— болезнь Крона и неспецифический язвенный колит;
— вирусный гепатит В и С;
— онкология и т.д.
Полный перечень заболеваний и бесплатных лекарств доступен на портале электронного правительства.
Уточнить информацию можно и по телефону 8 800 080 88 87 в лекарственном информационно-аналитическом центре. Звонок по РК бесплатный.
Чтобы получить гарантированную медицинскую помощь от государства, пациент, состоящий на диспансерном учете, должен взять рецепт у участкового врача (или узкого специалиста) в поликлинике, к которой прикреплен территориально. Если препарат не включен в список ГОБМП, получить его бесплатно не получится.
Выдаются медикаменты в специализированных фармацевтических точках. Для этого нужно предъявить рецепт, выписанный врачом, и удостоверение личности. Информационная система отслеживает процесс с точностью до минуты, определяя и дату, когда был выписан рецепт, и сам факт получения препарата.
Если по какой-то причине фармацевт отказывается выдавать медикамент или намекает на то, что вы должны за него заплатить, вам нужно обратиться в Общественный совет по защите прав пациентов или в лекарственный информационно-аналитический центр, созданный при Министерстве здравоохранения РК.
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