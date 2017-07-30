Кто защитит наши права?

Говорят, очень важно уметь быть благодарным жизни, довольствоваться тем, что имеешь. Все верно. Вот только как быть с тем, точнее – с теми, кто время от времени здорово омрачает тебе радужную картинку действительности.

Поясню, речь о чиновниках и управленцах различного ранга: представителях коммунальных служб, акиматов, сотрудниках правоохранительных органов, врачах поликлиник и так далее. Эти господа могут так заволокитить обычное дело, так искусно создать проблему на ровном месте, так вымотать нервы, что вся твоя накопленная и взлелеянная благость улетучится на долгие-долгие месяцы.

Вам все еще не понятно о чем я? Вот несколько «свежих» примеров. Пожилой больной человек на протяжении трех недель не мог получить у своего участкового терапевта направление в стационар. Да, ему слегка за 80 лет, да, куча возрастных болячек. Но ему реально плохо, он не мог этого доказать в бюджетной поликлинике. Пошел в частную, обследовался. Там врач вынес вердикт: показано лечение в условиях стационара. Для участкового и это не аргумент. А человеку все хуже и хуже, внутреннее кровотечение пошло. «Хорошо», что скорая ночью увезла его в больницу. Иначе, так бы и помер дома «здоровым». На утро жена больного подняла шум. Врачи из поликлиники пришли на дом извиняться, простите, мол, неувязочка вышла. Конечно же, она сменила гнев на милость, ведь после выписки из больницы ее мужу, да и ей самой все равно придется обращаться в эту же поликлинику, к этим же врачам. Мы все ходим по одному кругу…

Случай второй. В редакцию телекомпании «Отырар» обратился житель села Жамбыл Байдибекского района. Пенсионер пожаловался на то, что ему не выдают обещанную землю. Дело в том, что еще год назад власти забрали у Ерика Айбекова 20 га земли, участок возле озера. Если точнее, то забрали документы на земельный участок – госакт, но обещали выдать равноценный участок в другом месте.

Пенсионер устал обивать чиновничьи пороги. Не дождавшись земли на новом месте, он попытался было вернуть принадлежавшее ему по закону. «У меня забрали госакт, а сегодня нет ни земли, ни тех, кто отнял ее у меня, – сказал Ерик агай. – Знаю, что другим землю уже выдают, а мою так и не вернули. Ходить в акимат и в кадастр, я, честно, ….уже устал».

Поначалу давать комментарии в местном акимате отказались. Однако, поняв, что съемочная группа не намерена отступать, чиновники Байдибекского райакимата удосужились-таки поднять архив и посмотреть, в чем собственно дело. В акимате заявили, что на изучение этого «сложного» вопроса нужно время. И еще добавили, что история с несчастным стариком слишком преувеличена.

«Мы подняли документы, вот его подпись, он сам отдал 20 гектаров земли, – пояснил специалист по сельхозразвитию райакимата Серикбай Утегенов. – Теперь мы меняем госакт на новый, но аксакал к нам не приходил, а наши специалисты не должны ходить к нему сами. Будем разбираться».

Через пару дней после выхода сюжета пенсионеру Ерику Айбекову вернули землю и документы. Оказывается, все можно было сделать за несколько дней, а не тянуть долгие месяцы. «Неужели нельзя все решать в рабочем порядке, без скандалов, угроз и привлечения средств массовой информации?» – вопрошает сегодня Ерик Айбеков. Он благодарен журналистам ТК «Отырар». На прощание пенсионер еще раз сообщил, что документы у него на руках и к Байдибекскому райакимату он никаких претензий не имеет. И слава богу…

Другому пенсионеру, на этот раз из дальнего поселка в Толебийском районе, еще только предстоит решить свою проблему. Он одинок, хочет продать свой домик и переехать в Германию. Но как только находится потенциальный покупатель, как тут же его в акимате поселка отговаривают от покупки, мол, у старика документы на дом не в порядке. А препоны чинит местный акимчик, у которого свои виды на это строение. За помощью пенсионер обратился в филиал «Нур Отана». Будет здорово, если партия власти окажет помощь простому гражданину.

Попробуем подытожить. С чего приступать к решению проблемы? Прежде всего с обращения в нижестоящий орган, от которого зависит решение вопроса. Допустим, по сносу пивного ларька или помойки возле вашего дома пишите заявление не президенту страны, не в Мажилис, или в обл- и горакимат, а в районный акимат. В вышестоящие инстанции можно, но только, получив ответ из нижестоящей. И вообще, возьмите за правило везде оставлять «след» – заявление, не забудьте про копию, на ней должен стоять регистрационный входящий номер ведомства, в которое вы обратились с заявлением. Будет здорово, если вам запишут номер телефона должностного лица, которому поручат заниматься вашим делом. А если вам отказывают в принятии заявления, посылайте его по почте с уведомлением. Они будут обязаны его принять и зарегистрировать. В госучреждении требуйте аргументированный письменный ответ. Его должны вам дать. Не стесняйтесь, чиновники это прекрасно знают, поскольку работа с обращениями физических и юридических лиц во всех госучреждениях республики ведется в соответствии с Законом РК от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Если проблема не решается, обращайтесь в вышестоящую инстанцию, в правозащитные организации, в СМИ (опять же, имея на руках ответы из госучреждений), в министерства, к президенту. Сегодня найти электронные адреса этих ведомств – не проблема. Действуйте. Любой чиновник – не без греха, да и кто у нас работает без ошибок? Таких нет. Поэтому всякий чиновник, особенно нижестоящий, боится ОГЛАСКИ. То есть того, что о его непрофессионализме, непорядочности, корыстолюбии, неблаговидном поступке в отношении кого-то узнает его начальство, общество, наконец, друзья и знакомые. Это ему нужно? Думаю, вряд ли.

Еще есть суд, прокуратура – главный надзорный орган страны. Обращайтесь и туда. Будьте настойчивы! Это реально работает.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА