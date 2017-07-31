Лучший результат за последние три года показала СПК «Шымкент». Результаты полугодовой работы подведены накануне в АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент».

За 6 месяцев текущего года прибыль компании составила 83,1 млн. тенге. Стоит отметить, что данный положительный результат получен впервые за последние три года.

По поручению главы региона Жансеита Туймебаева в корпорации проводится трехэтапная трансформация (реинжиниринг, реструктуризация, реорганизация). Вследствие проведения необходимых мероприятий было запланировано осуществление ряда крупных проектов в сфере недропользования, информационных технологий, энергетики, строительства и агропромышленного комплекса.

Одним из таких проектов является Агропарк «Интенсивные сады», который расположится на 209 га. земли в Казыгурстком районе. Проект, инициатором которого является АО «НК «СПК «Шымкент», планируется реализовать уже в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет 11,8 млн. долларов США, а его полная производственная мощность превысит 10,4 тыс. тонн в год.

Вместе с тем, планируется строительство 8 многоэтажных жилых домов по государственной программе и жилого комплекса с бизнес-центром «Shymkent Towers» на территории Административно-делового центра. Дефицит электричества в области будет компенсирован возведением 17 гидроэлектростанций общей стоимостью 44,1 млрд. тенге. В целом они будут выделять до 73,2 МВт электроэнергии.

Активная работа проводится и в направлении реализации проекта «Smart Ontustik». Осуществление проводится в 3 этапа: первый этап – создание Ситуационного центра акима (СЦА), на втором этапе будет сформирован проектный офис «Smart Ontustik», после чего будет начата реализация мастер планов в сфере транспорта, образования, энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и безопасности населения.

Пресс-служба акима ЮКО