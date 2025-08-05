Аким Туркестанской области с рабочим визитом посетил Казыгуртский район

В рамках рабочего визита в Казыгуртский район аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Обсуждены актуальные показатели, планы на ближайший период, инвестиционные проекты и развитие ключевых отраслей. Отмечена положительная динамика в промышленности и инвестиционной активности района. Главам местных исполнительных органов поручено обеспечить эффективную реализацию госпрограмм и рост благосостояния населения.

В ходе встречи глава региона проанализировал показатели по текущему развитию района и планам, дал ряд поручений акимам районов и сельских округов, руководителям управлений.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Расположение Казыгуртского района очень благоприятно для развития экономики, торговли, производства. Здесь должны реализовываться новые проекты в разных сферах, кипеть жизнь. Потенциал района высок. Качественно и своевременно реализуйте озвученные вами инвестиционные проекты. Вклад в это должны внести акимы, депутаты маслихатов, руководители управлений».

На заседании выступил аким района Азизхан Исмаилов. Поставлены конкретные задачи по развитию в районе производства, туризма, сельского хозяйства и других направлений.

Азизхан Исмаилов, аким Казыгуртского района: «В первом полугодии объем валового регионального продукта района составил больше 54 млрд тенге. Есть положительные результаты и по объему промышленной продукции. В прошлом году индекс физического объема составил 110%, за первые шесть месяцев этого года этот показатель достиг 119,5%».

Особое внимание в ходе встречи уделили инвестиционному климату. В период с 2025 по 2026 годы в районе запланировано реализовать 24 инвестиционных проекта на общую сумму 21 млрд тенге. В результате планируется создать 749 рабочих мест.

Азизхан Исмаилов, аким Казыгуртского района: «В этом году планируется реализовать 18 инвестиционных проектов на сумму 7,9 млрд тенге с созданием 299 рабочих мест. На данный момент запущено шесть проектов стоимостью 2,9 млрд тенге и создано 70 рабочих мест. В районе будет построена агроиндустриальная зона “Турбат».

Аким области Нуралхан Кушеров дал положительную оценку темпам развития района и отметил необходимость продолжения работы по эффективной реализации государственных программ, привлечению инвестиций и увеличению рабочих мест. Кроме того, на местные исполнительные органы возложены поручения, направленные на повышение благосостояния населения.