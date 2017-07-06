Молодая мать осуждена на 11 лет за попытку убийства собственного ребенка

Повторная судебно-психиатрическая экспертиза, назначенная судом второй инстанции, подтвердила, что Турсыной, пытавшаяся задушить своего малолетнего тяжелобольного ребенка, полностью вменяема.

В апелляционном суде над матерью-убийцей сама подсудимая продолжала утверждать, что находилась в состоянии аффекта и душила своего ребенка только чтобы спасти его от страданий. Однако суд не принял эти доводы, руководствуясь результатами судебно-психиатрической экспертизы.

Канат Жунисов, прокурор: «Эксперты пришли к выводу, что Турсыной полностью отдавала себе отчет в происходящем и в момент, когда она пыталась душить своего ребенка, не находилась в состоянии аффекта».

В январе этого года в детской больнице врачи с ужасом обнаружили, что одна из родительниц пытается задушить своего ребенка. В ходе следствия и суда было доказано что 24-летняя Турсыной пыталась совершить умышленное убийстве своего ребенка и лишь вмешательство врачей не позволили ей довести свой умысел до конца. Женщина осуждена на 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

Данил Шемратов