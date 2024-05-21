Мать-убийца предстала перед судом в Шымкенте

В Туркестане начался суд над женщиной из Кызылорды, которую подозревают в убийстве своих детей.

Бездыханные тела трехлетнего мальчика и четырехлетней девочки были обнаружены на одной из съемных квартир в Туркестане в феврале этого года. Под подозрение в шокирующем преступление попала их родная мать, женщину объявили в розыск.

Через день в одной из гостиниц Шымкента она была задержана. Отца погибших детей на суде признали потерпевшим. В судебном акте говорится, что его жена пошла на жестокое преступление из-за нехватки внимания со стороны супруга. Выяснилось, что она вынесла своих детей одного за другим в коридор и задушила пока они спали.

Также стало известно, что женщина после жестокого инцидента решилась на самоубийство. Однако, после отбросила эти мысли. Адвокат подсудимой ходатайствует на проведении экспертизы на предмет психического расстройства своей подзащитной.

Айнагуль Рустемова, адвокат подсудимой:

«Ни одна мать не может убить своего маленького ребенка. Это большой вопрос, стоящая перед обществом. Нам кажется, что подсудимой нужно пройти комплексное обследование несколько раз. Просим Вас назначить комплексную судебно-психиатрическую экспертизу»