Несовершеннолетняя стала фигуранткой дела о двойном преступлении

Суд Туркестанской области рассмотрел резонансное дело 16-летней жительницы села Сіргелі, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство малолетних детей.

Первый случай произошёл 16 мая 2024 года — обвиняемая сбросила 3-летнего ребёнка в туалетную яму, в результате чего он погиб.

Второй эпизод — 13 июля того же года: аналогичным способом она пыталась убить 5-летнюю девочку. Ребёнка удалось спасти.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подросток страдает тяжёлым психическим расстройством и не осознавала своих действий.

Суд признал её невменяемой, освободил от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

Постановление вступило в законную силу.