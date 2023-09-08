Отец погибшей 5-летней девочки требует снести дом педофила-убийцы

Отец погибшей 5-летней девочки в Сарыагашском районе обратился к правительству Казахстана! По словам Нуржана Ережепова, в доме осужденного педофила-убийцы собираются алкоголики и бомжи. Отец опасается, что трагедия может повториться.

Нуржан Ережепов, отец погибшей: «Дом этого педофила сейчас превратился в логово пьяниц. Несколько дней назад мне позвонили соседи и сообщили, что там горит свет. Соседи зашли к нему домой и обнаружили, что там лежит бутылка водки и стаканы. Но, там никого не было. Этот дом уже превратился в пристанище для пьяниц.

Мы просим у правительства полностью разрушить этот дом и взять на свой баланс территорию дома. Пусть там будет место, которое будет приносить пользу народу. Этот дом определенно нужно разрушить, мне даже как-то обещали люди сверху, что разрушат его дом. Его дом очень старый, там невозможно жить. Алкаши устроили там притон».

Напомним, трагедия произошла летом в ауле Жибек Жолы. Пятилетняя Еркежан пропала среди белого дня. Её искали всем селом и в итоге нашли на крыше соседнего дома. Родные тогда рассказали, что малышка была вся в синяках и порезах.

48-летнего хозяина дома тут же взяли под стражу. Тогда ход расследования под свой контроль взял лично президент. Как выяснилось, подозреваемый Гаийбназаров до этого был дважды судим. Сначала 10 лет отсидел за убийство, а после – за нанесение топором тяжких телесных повреждений своему знакомому. Правда, получил всего три года условно. На этот раз суд подсудимого приговорили к пожизненному сроку, химической кастрации и выплате ста миллионов тенге морального ущерба.