Мы любим тебя, главный город страны!

Главному городу нашего государства исполнилось 19 лет. Именно столько Астана пребывает в столичном статусе. Не трудно догадаться, что нынешний день рождения был особенным для нее. И «виной» тому ЭКСПО-2017.

Мы обратили внимание на такой любопытный факт в «биографии» столицы. Девять лет назад, точнее – 18 июля 2008 года, Мажилис одобрил законопроект «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Дополнение внес Комитет по социально-культурному развитию. Согласно этому дополнению предусматривалось установить новый государственный праздник «День столицы – 6 июля». Так вот, обратите внимание на следующее. В самом заключении Комитета Мажилиса было указано, что данный праздник будет иметь историко-культурное значение для народа и являться символом ДОСТИЖЕНИЙ Республики Казахстан.

А что такое ЭКСПО-2017, если не выставка достижений? Правда, международная, и с какой тематикой – «Энергия будущего»! Во всех павильонах выставки страны-участницы, а их порядка 115 плюс 18 международных организаций, демонстрируют достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии. Всем, в буквальном смысле очарованным, посетителям выставки становятся очевидными такие потрясающие преимущества «энергии будущего», как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. Все это представлено на выставке, экспонаты можно, что называется, не только увидеть или услышать, но и в отдельных случаях потрогать на ощупь!

Понимая это, а в особенности то, что для Казахстана ЭКСПO-2017 стало во многом знаковым событием (никогда ранее международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ), многие граждане страны, в особенности, ее настоящие патриоты, сделали и продолжают делать все возможное, чтобы как можно больше наших соотечественников успели побывать в Астане – в период, когда там проходит выставка.

Когда нам еще представится такой масштабный шанс «заглянуть в будущее», увидеть его очертания… А тут, в своей стране, да еще в столице, на относительно компактной территории – «всего-то каких-то» 47 тысяч квадратных метров…

С какой стороны не посмотри на это событие, оно действительно особенное. Похоже, что этой «особенностью» очень проникся житель города Туркестана Рахим Танирбергенов. Это непростой туркестанец. Во-первых, он – предприниматель, владелец одной из транспортных компаний этого древнего города. Во-вторых, он – депутат Южно-Казахстанского областного маслихата. В-третьих, он очень неравнодушный человек, гражданин, патриот. Подтверждением тому лишь два факта. Именно благодаря Рахиму Танирбергенову в Туркестане самая низкая в республике стоимость проезда на автобусе – 40 тенге. И именно он, Рахим Танирбергенов, в апреле этого года купил 500 билетов на выставку ЭКСПО-2017 на два миллиона тенге.

Свой неординарный поступок предприниматель Танирбергенов тогда в апреле объяснил так: «Считаю, что каждый гражданин должен принять участие в ЭКСПО-2017. Потому что это очень важное мероприятие. Ожидается приезд гостей из более 100 государств. Думаю, что южноказахстанцы не должны оставаться в стороне, когда в стране проводятся такие масштабные мероприятия. Сегодня я на свои средства приобрел 500 билетов. Эти билеты я вручу сотрудникам подведомственных мне учреждений. Кроме того, в летний период для посещения выставки, я на свои средства организую специальные автобусы, на которых туркестанцы смогут поехать в Астану и вернуться обратно». Бизнесмен сказал – бизнесмен сделал! У нас на юге должно быть только так!

Вообще, путешествие южан из ЮКО в Астану, посещение ЭКСПО-2017 происходит большей частью благодаря благотворительности обеспеченных граждан, солидных учреждений в адрес простых земляков. Татьяна Борисовна Федотова, заместитель директора средней школы № 5 имени Молда Мусы и ее коллеги, посетили выставку благодаря билетам, подаренным им отделом образования города Шымкента. Какие у нее впечатления? Да сплошной восторг! «Мы словно побывали в будущем, – признается Татьяна Борисовна. – Нас просто поразил Национальный павильон Казахстана «Нұр Әлем», этот огромный шар, сфера. Как он красив и снаружи и изнутри! Он весь начинен цифровыми, мультимедийными и интерактивными технологиями. Кругом энергии космоса, солнца, биомасс, ветра, воды, кинетики! Мы поднимались на обзорную смотровую площадку в верхней части здания и видели весь район ЭКСПО! Как там все величественно! Это настоящее путешествие в прекрасное далеко. А, может, и не такое уж далеко…»

«Меня поразило то, как четко организована работа всего выставочного комплекса, – поделилась своими впечатлениями другая наша землячка Галина Сидорова, известный казахстанский офтальмолог. – Я все павильоны обошла. Успела, в пятницу вечером выехала из Шымкента, а в понедельник была уже на работе. Экскурсоводы, волонтеры работают просто безупречно. Конечно же впечатлили казахстанский павильон, потом российский. Там было настоящее царство льда. В центре павильона огромный айсберг. Я протянула к нему руки и поняла строки из песни Аллы Пугачевой «А ты такой холодный, как айсберг в океане…» Действительно, арктический холод. Это устроители экспозиции точно донесли. Тема потенциала Арктики у россиян на ЭКСПО – ключевая.

Перед каждым павильоном стоят зазывалы, которые на разных языках, в том числе и казахском, приглашают заглянуть именно к ним. Трудно отказаться. Еще меня поразил павильон японцев. Известно, что у этой страны почти нет полезных ископаемых, на островах постоянно происходят землетрясения и даже цунами… Страна, по крайней мере в своем павильоне показывает, как будет использоваться энергия… Человека – главного «энергетика» будущего.

По-настоящему поразили арабы. В их павильоне гимн, самая прекрасная ода Воде – источнику жизни на Земле. Вода олицетворяет рождение. Согласно Корану, вода является самым ценным созданием Аллаха после человека. Каждая жизнь проистекает из воды, являющей собой благо от Всевышнего. Главный посыл – бережное отношение к воде. Я не могу привести дословно, но, говорят, когда мы предстанем пред Богом, мы будем в ответе за каждую беспечно пролитую каплю воды. Вот так!

Я всем рекомендую побывать на этой выставке. Интересно, полезно, познавательно. Я довольна поездкой, незабываемым общением с очень интересными людьми со всех уголков мира».

На этой международной выставке побывало много школьников, студентов из Южного Казахстана. Сейчас работает большая группа наших волонтеров. С юга в Астану следуют караваны с овощами, фруктами и… мороженым. Словом, вы поняли, ЭКСПО-2017 касается и нас, южан.

А тебя, Астана – столица ЭКСПО, с днем рождения! Мы любим тебя, главный город страны! Расти, хорошей с каждым годом!