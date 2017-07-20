Отпуск на ЭКСПО — шымкентцы едут на международную выставку

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Если говорить о динамике посещения туристами ЭКСПО-2017, то число их растет в геометрической прогрессии. С начала открытия выставку в Астане посетили более миллиона человек, а казахстанцев, решивших во время отпуска и каникул поехать в столицу, становится больше с каждым днем.

115 стран-участников и 22 международных организаций — к астанинской выставке ЭКСПО прикованы взгляды всего мира. Павильон каждой страны уникален. И у каждого — свои изюминки для привлечения посетителей.

Одним из самых больших по площади является павильон Франции. Он занимает более 1000 кв. м. А технологии, представленные в павильоне, можно смело назвать уникальными. К примеру, экомобиль «Пежо Кварц» существует в единственном экземпляре. Эта модель основана на гибридном моторе, работающем как на топливе, так и на электричестве.

Ильдар Жунусканов: » На ЭКСПО я был два раза, в первый раз по работе, а во второй раз уже для себя. Потрясающе грандиозное событие! Каждый павильон представил что-то свое новое необычное, все друг от друга отличаются. Наш казахстанский павильон, конечно, поражает размахом! Даже рассказать не могу, столько эмоций. Честно говоря, лучше это один раз увидеть… Из зарубежных экоавтомобиль из французского павильона — это фантастика».

В рамках Экспо-2017, которая продлится 93 дня, проводятся всевозможные культурно-развлекательные мероприятия, как например, приезд всемирно известного диджея Afrojack, Steve Aoki. К сегодняшнему дню прошло более 1000 таких мероприятий.

Молдир Бекеева: «Конечно, все мои ощущения от посещения ЭКСПО не передать словами. Например, павильон Тайланда наряду со своими передовыми технологиями показывают и свой традиционный массаж. Очень понравился павильон Испании — там показана глобальная деревня с тремя домами и деревом, символизирующем баланс между нашими городами, стилем нашей жизни и планетой. Советую всем, кто не был на Экспо, обязательно там побывать!»

Всем, кто собирается на выставку, стоит побывать на потрясающем шоу всемирно известного цирка Дю Солей. Грандиозное шоу артисты готовили специально для Экспо и нигде в мире эту программу показывать больше не будут. Выступления артистов Дю Солей пройдут с 16 июня по 9 сентября.