У нас было ЭКСПО

Ну, вот и все. Состоялось официальное закрытие международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, тема которой «Энергия будущего». 10 сентября выставка завершила свою работу.

Ровно три месяца внимание жителей страны и, как говорили в недавнее время, «всего прогрессивного человечества», было приковано к молодой столице суверенного Казахстана. Страна жила по-настоящему единой если не целью, то интересом, а где-то и хлопотами.

А вот вам самим довелось побывать на ЭКСПО-2017? Возможно, кто-то из вашего окружения – родных, друзей, коллег, соседей – побывали на ней? Наверняка, такие люди найдутся. В любом случае, вы не могли не почувствовать ее влияния на нашу повседневную жизнь. Во-первых, на сооружение десятков величественных и куда более скромных по масштабам павильонов на 200 гектарах территории выставки ушло очень и очень немало средств из республиканского бюджета. Ушло на ЭКСПО, значит, не пришло на… Да, мало ли на что не пришло. Зато красиво! Зато поразили миллионы взоров! Зато у нас же и останется! Впрочем, об этом чуть позже.

Напомню, что всего существует два типа международных выставок EXPO: специализированная и универсальная. Всемирная универсальная выставка проводится каждые 5 лет (последняя была в 2015 году в Милане, следующая в 2020 году в Дубай), а специализированная международная выставка проводится между основными универсальными. Наша ЭКСПО-2017 попадает под категорию специализированной международной выставки. Иными словами она – тематическая, на этот раз посвящена альтернативным источникам энергии. В чем принципиальное отличие выставок? Разница – в масштабе и значимости. А также в том, что во всемирной универсальной выставке страны-участницы строят сооружения за свой счет, а в специализированной (наш случай) – за счет принимающей стороны (государства). Отсюда и сетования скептиков на неоправданно большие расходы на ЭКСПО-2017. Будем честны в этом.

Оправдала ли ЭКСПО-2017 возложенные на нее надежды? Более чем. Давайте вместе отметим явные достижения ЭКСПО-2017.

Первое. Казахстан, да и другие страны-участницы выставки, на деле увидели, какая она, энергия будущего. «Все меняется. Появляются новые технологии… Объем информации ежегодно растет в 2-2,5 раза, – сказал Президент РК Нурсултан Назарбаев. – Просто угнаться за этим невозможно… Мы смогли собрать самые передовые мысли всех государств в одном месте. Нашим ученым, да и министерствам и ведомствам, есть возможность увидеть, что, где делается в этом плане, чтобы потом перенять и сделать у нас». Свои самые передовые энергосберегающие технологии, образцы действующих моделей привезли и выставили страны-участницы. От увиденного на выставке у очевидцев просто захватывало дух! Япония, Россия, Китай, Арабские Эмираты, Малайзия, Узбекистан, Финляндия, Сербия, США и так далее. Что ни павильон, то удивление, восторг, желание перенять, внедрить подобное и у себя в стране. Да и экспозиция нашей страны выглядела более чем достойно. Она размещалась в главном объекте выставки – самом большом сферическом здании в мире – «Нур-Алем», высота которого составляет 100 метров.

Второе. Люди увидели потенциал Человечества, как энергия Добра может служить, преобразовываться, не исчезать…

Третье. Выставка ЭКСПО-2017 позволила показать всему миру возможности Казахстана, нашу молодую столицу Астану и регионы. Только в нашей Южно-Казахстанской области в разы увеличился поток зарубежных туристов. И все это, благодаря завершающей свою работу международной выставке. Шутка ли – в выставке приняли участие 115 стран, 22 международные организации!

Четвертое. После завершения ЭКСПО-2017 все здания будут переданы в пользование другим организациям и начнут работать. Сразу же. Главный павильон выставки, сделанный в виде сферы, после ЭКСПО будет функционировать как музей, демонстрируя самые новейшие технологии в области «зеленой» энергетики, в том числе и регионов страны. Два крупных здания передадут в Международный финансовый центр Астана. Очень вероятно, что на базе ЭКСПО-2017 будет создан Международный центр «зеленой экономики» под эгидой ООН. Это желание нашего президента.

Пятое. Относительно дороговизны. Да, проведение ЭКСПО – не для бедных стран. Ничего, мы и это пережили. На строительство объектов ЭКСПО государство потратило 1,3 млрд. долларов государственных денег и частных инвестиций. Недавно Глава государства отметил вклад руководителя нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, сумевшего вполовину сэкономить запланированную смету – с 800 млрд. тенге до 400 млрд. тенге. А главное – все эти деньги осваивались казахстанскими компаниями, использовались казахстанские строительные материалы, металлоизделия, мебель. При строительстве ЭКСПО-2017 было создано семь тысяч рабочих мест! А персонал выставки составил 79000 человек! Это тоже отметил президент страны.

Шестое. Простые люди, в том числе, и южане, особенно дети, школьники, побывавшие на ЭКСПО, действительно смогли представить себе контуры вполне обозримого будущего. К слову, 150 наших детей поработали на ЭКСПО волонтерами. Целых 35 дней! Вот это была языковая практика!

Седьмое. Это контакты. Деловые, личностные. Все это по-хорошему нам «аукнется», прежде всего, расширением кругозора, деловым сотрудничеством, развитием туризма.

И, наконец, восьмое. На ЭКСПО-2017 была создана площадка для поиска выхода из энергетического кризиса. Дело за малым – практическим развитием альтернативной энергетики, но и в целом, «зеленых» технологий в стране. В любом случае, здорово, что у нас была своя ЭКСПО!

Фарида Шарафутдинова