В Шымкенте возможно производство установок локального жизнеобеспечения, которые применяются для малых населенных пунктов и для населения, оказавшегося в чрезвычайных ситуациях, сообщается на официальном сайте Премьер-министра РК primeminister.kz.

Разрабатывать комплексные мобильные установки жизнеобеспечения будут в ЮКГУ им. М. Ауэзова совместно с немецким институтом Солнца.

Благодаря проведению «Экспо-2017» Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова нашел международных партнеров для реализации ряда перспективных проектов в области возобновляемых источников энергии. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщил ректор вуза Жумахан Мырхалыков.

Ректор ЮКГУ сообщил, что на «Экспо-2017» вузом был представлен ряд научных проектов, среди которых: разработка технологии и моделирование процесса микро-барботажной очистки биогаза с целью получения высококонцентрированного метана из возобновляемых источников энергии, а также производство экологически чистого теплоизоляционного материала. В целом по всем представленным проектам и разработкам вуза были приняты решения по коммерциализации и дальнейшему продвижению.

Для совместной реализации проектов был подписан меморандум между университетом Российским союзом научных и инженерных общественных объединений «Комитет по проблемам использования возобновляемых источников энергии», а также создано Казахстанское отделение Комитета по проблемам использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) РосСНИО на базе ЮКГУ им. М. Ауэзова.

В рамках работы Комитета ВИЭ осуществляется разработка совместных проектов по созданию автономных электростанций и локальных установок, которые являются актуальными для использования в отдаленных агропромышленных формированиях Южного Казахстана, кроме того планируются проекты по проблемам экологии, сокращению парниковых газов.

Помимо этого, в ходе «Экспо-2017» университетом заключен меморандум с департаментом термальных солнечных систем Германского института Солнца (Аахен) о совместной разработке комплексной мобильной установки жизнеобеспечения для малых населенных пунктов и для населения, оказавшегося в чрезвычайных ситуациях. В перспективе на базе данного проекта возможно производство отечественных установок локального жизнеобеспечения в Шымкенте.