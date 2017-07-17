Передвижной центр помощи шымкентцам организовали прокуроры

На крупных рынках Шымкента сотрудники генеральной и областной прокуратуры организовали мобильные центры обращения граждан. Мобильные центры помогают решить различные вопросы: от трудоустройства до медицинского обслуживания и проблем подачи обращений в различные структуры. Проект генеральной прокуратуры РК собрал специалистов различных ведомств.

За час работы мобильных центов за помощью к прокурорам и другим специалистам обратились бол­ее трехсот граждан.

«Мы будем добиваться того, чтобы все обр­ащения были рассмотрены. Такое в ЮКО впервые, вы понимаете, что все эти люди сначала даже не верят, что им могут помочь. Очень много обращений и сколько проблем, которые не могли решить годами! Мы стараемся решать на мест­е. Граждане должны знать, что мы хотим помочь. Мы уверены и надеемся, что наш проект внедрится не только в ЮКО, но и в других регионах нашей страны», — говорит старший помощ­ник генерального про­курора РК по особым поручениям Салтанат Турсынбекова.

Свою помощь в реализации проекта предложили и некоммерческие молодежные организации. Молодые люди помогают сотрудникам прокуратуры с регистрацией граждан и оформлении обращений.

«Мы видим, как как люди приходят, такого, насколько я знаю, не было никогда. Вы сами представьте, на рынке в Шымкенте ходит старший прокурор страны, сотрудники ведомств, которых не встретишь просто так. Мало того, еще и проблемы решаются на месте. Это разве не показатель?» — говорит руководитель молодежного проекта U:projects Тохтар Алимбеков

За время работы выездной группы на месте решили более десятка обращений граждан. Планируется подобные выездные мероприят­ия проводить регулярно уже в разных районах ЮКО.