Полицейские ЮКО за три дня составили 362 административных протокола

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО с 06 по 09 июля 2017 года на территории Мактааральского, Шардаринского и Сарыагашского районов провели профилактические мероприятия с применением комплексных систем «Автоураган» и «Крис-П».

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения, было выявлено 507 правонарушений, составлено 362 административных протокола, 63 автотранспортных средства водворены на штрафстоянку.

Из них: по статье 608 КоАП РК – 8 фактов, по статье 591 КоАП РК – 122 факта, по статье 592 КоАП РК – 1 факт, по статье 593 КоАП РК – 199 фактов, по статье 600 КоАП РК – 4 факта, по статье 615 КоАП РК – 12 фактов. За отсутствие соответствующего свидетельства, подтверждающего право на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа, было выявлено 4 административного правонарушения, составлены протокола по статье 609 КоАП РК.

По обеспечению общественного правопорядка: по статье 440 КоАП РК – три факта, по статье 441 КоАП РК – восемь фактов, по статье 434 КоАП РК – один факт.