За 3 дня накатали 9,5 млн тенге штрафов водители в Туркестанской области

Выявить злостных нарушителей помогают передвижной комплекс «Автоураган» и системы «Қорғау».

К примеру, накануне вспомогательная технология зафиксировала автомобиль, у водителя которого долг по административным штрафам составил около 350 тысяч тенге. Машину должника сотрудники полиции водворили на штрафстоянку. Как сообщили полицейские, только за 3 дня злостные нарушители области пополнили бюджет на 9,5 млн тенге.

«За время ОПМ “Борышкер” полицейскими составлено более 2 500 административных протоколов. На штрафстоянку водворены 112 автомобилей должников. Взыскано в бюджет около 9,5 миллионов тенге наложенных штрафов. По месту работы должников направлены 113 предписаний, а судебным исполнителям – 936 постановлений», — сообщили в ДП Туркестанской области.