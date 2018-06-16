Детей надо спасать от пагубных привычек. Депутаты и общественники бьют тревогу. На расширенном заседании постоянной комиссии областного маслихата и общественного совета был заслушан отчет руководителя МПС ЮКО Абдигани Сейдуалиева.

После его хвалебного доклада выступила общественность. Приведенные цифры ужасают. В Казахстане 545 учениц юга пополнили ряды 22 тысяч забеременевших до 17 лет. По итогам прошлого года наша область опередила Алматы и Жамбыл. Общественников также волнует тяга молодежи к азартным играм. Игротеки, букмекерские конторы, расположенные прямо возле школ и зон отдыха, доступны.

Руслан Айымбет, помощник председателя общественного совета ЮКО: «Ужасный случай, произошедший в Шымкенте, до сих пор все обсуждают. Вовлеченный в азартные игры молодой человек убил родную мать и дедушку. А утром, хладнокровно, из сумки матери забрал деньги. В селе Шубар су Ордабасинского района 25 летний парень убил жену и мать. По словам отца, сын принимал наркотики».

Общественники призывают всем обществом противостоять этому злу. Так же они считают, что участковые полицейские недостаточно уделяют внимания профилактическим работам. Необходимо постоянно проводить разъяснительные беседы среди родителей. И обратить внимание на то, чем заняты наши дети и молодежь в свободное время, как проводят досуг.