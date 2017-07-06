Поздравление акима Шымкента с Днем столицы

Уважаемые шымкентцы и гости города!

Поздравляю вас с Днем рождения Астаны – сердца нашей Родины, самого красивого города страны, ставшего гордостью нашего народа.

Этот уникальный город, олицетворяющий светлые мечты и надежды людей, появился на древней земле Сарыарки благодаря историческим инициативам и мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Сегодня многонациональная по составу столица символизирует единство и сплоченность казахстанского народа, его устремленность в лучшее будущее.

Астана меняется с каждым днем, хорошея и прирастая современными новостройками, зелеными зонами, культурными достопримечательностями. Поистине этот город — воплощение самых смелых замыслов, ставших возможными благодаря обретению Независимости. Астана стала площадкой для культурного диалога, переговоров глав известных мировых держав, здесь принято немало исторических судьбоносных решений, направленных на укрепление согласия и стабильности в обществе. Впервые среди стран СНГ в Астане проводится Международная специализированная выставка ЭКСПО, еще раз подтвердившая высокий авторитет Казахстана в мировом сообществе.

Пусть растет и процветает наша столица, а мы приложим все усилия, чтобы крепить ее достижения.

Дорогие земляки!

Поздравляю всех с Днем Астаны, праздником столицы мира и согласия! Желаю благополучия и счастья вашим семьям, успехов трудовым инициативам и начинаниям. Живи, радуйся и процветай, родная столица!

Габидулла АБДРАХИМОВ,

аким города Шымкент