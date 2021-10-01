Габидулла Абдрахимов родился в 1975 г. в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования. Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете. С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы. В 2008-2015 гг. — работал в структурах Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК, являлся председателем АЗРК РК. С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.

Источник: primeminister.kz