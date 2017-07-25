Учения с профилактическим уклоном провели пожарные в микрорайоне «Нурсат»

Сотрудники Департамента по ЧС провели пожарные учения в микрорайоне «Нурсат» Шымкента. Они прошли не совсем обычно. Демонстрацию возможностей пожарной техники при эвакуации с верхних этажей высотных домов, они совместили с профилактической работой, рассказав жителям о важности соблюдения правил противопожарной безопасности в летний период.

Жители нового массива микрорайона «Нурсат» впервые увидели возле своих домов пожарные автомашины. Поэтому с каждой минутой учений число желающих понаблюдать за работой спасателей росло. К возможностям противопожарной техники у жителей интерес не праздный. В случае реального пожара, при задымлении лестничной площадки, такой спуск — единственная возможность спастись. А как показало обследование инспекторов Департамента по ЧС, для возникновения пожара в новых высотках предпосылок достаточно.

Нурдаулет Ергали, инженер УЧС г. Шымкента: «Мы проводим агитационную работу для того, чтобы предотвратить возникновение пожаров. Дело в том, что как показали обследования, в новых домах подвалы и чердаки жители многоэтажек часто захламляют старыми вещами, иногда даже там хранят газовые баллоны. Это вызывает большую вероятность возникновения огня. Поэтому вместе с сотрудниками Каратауского акимата мы сегодня решили провести профилактическую работу и вновь напомнить об основных правилах противопожарной безопасности».

Профилактическую беседу сотрудники Управления по ЧС закрепили агитационным материалом, раздав жителям «Нурсата» памятки с рекомендациями действий в случае пожара, а также, что нужно делать, чтобы не дошло до беды. Сами жители считают, что такие мероприятия необходимы и проводить их нужно как можно чаще.

Мира Байжанова, жительница д. 38 мкр. «Нурсат»: «К нам с таким мероприятием власти приезжают впервые. И это правильно. Людям чаще нужно напоминать, как вести себя в быту, чтобы не допустить пожар. В наш район переехало много тех людей, кто не жил в многоэтажных домах, поэтому они не знают о правилах противопожарной безопасности. А к специалистам они будут прислушиваться…»

Для того, чтобы жители микрорайона не забывали о правилах безопасности, агитационные брошюры пожарные развесили и на дверях подъездов многоэтажек. Такие же мероприятия в ближайшее время пожарные планируют провести и в других микрорайонах города.

Данияр Худайбергенов