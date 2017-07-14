Свидетель Иеговы был оштрафован на 226 тысяч тенге за незаконное распространение религиозной литературы

Об инциденте сообщили представители Ассоциации центров исследования религий, передает ИА «NewTimes.kz».

«В Шымкенте представитель данного религиозного объединения (Свидетели Иеговы – прим.NT) попытался призвать в ряды организации имама областной мечети. Утром одного из выходных дней проповедник Свидетелей Иеговы постучался в дом имама и стал активно проповедовать, используя гаджеты с различными информационными материалами. Однако имам не растерялся и позвонил на «102», — рассказали в ассоциации.

Как пояснил сам заместитель главного имама Южно-Казахстанской области, их забрали в отделение.

«Имам написал заявление, посчитав произошедшее форменным издевательством, учитывая, что он работает в мечети», — поясняется в сообщении.

Изучив дело, суд вынес решение, согласно которому за незаконное распространение религиозной литературы на провинившегося наложили штраф в размере 226 тысяч тенге.