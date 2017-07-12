Телефоны доверия опубликовал Департамент государственных доходов ЮКО

Телефоны доверия появились в Департаменте государственных доходов ЮКО. Жалобы принимаются как по нарушению этики госслужащих, нарушениям законодательства, так и по по правонарушениям в предпринимательской деятельности.

+7 (7252) 77-15-35 — это номер телефона для приема жалоб на действия должностных лиц Департамента по фактам нарушений норм законодательства и Этического кодекса государственных служащих.

Для приема жалоб по фактам правонарушений в сфере предпринимательской деятельности можно позвонить по номеру +7 (7252) 77-14-48.