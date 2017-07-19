Уникальные артефакты первого века нашей эры обнаружены неподалеку от Арыси в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области. Монета, кувшин для хранения зерна, табличка с письменами и групповое захоронение людей. Древнее городище Кангюйского государства наконец открыло историкам свой возраст — первый век нашей эры.

Это стало известно благодаря найденной монете, которую удалось идентифицировать. К своей удаче археологи юга шли сорок лет.

Сегодня археологи работают неподалеку от аула Сары арык Ордабасинского района ЮКО. Известно, что именно на этой территории располагалось древнее государство Кангюй. Найденная кушанская монета с портретом Вима Такто- второго кушанского правителя, позволила точно определить время существования города. Обычному человеку невозможно даже представить — 80-90 годы первого века нашей эры!

Хотя сами археологи рассказывают о древних временах совершенно спокойно.

«Вима Такто правил с 80-го по 90-ый годы нашей эры, это конец первого века, — рассказывает археолог Константин Худоерко, — Конечно, это десятилетие и чеканилась монета с его профилем. На одной стороне монеты профиль правителя Кушанского царства, на другой — Вима Такто на коне. Обнаружение этой монеты однозначно свидетельствует о том, что были какие-то экономические связи между Кангюй и Кушанским царством — были товарно-денежные отношения. Найденная монета говорит о том, что все остальные находки примерно этого же периода…»

Для справки: Кангюй (канглы, в китайском произношении Канцзюй) — государство в Средней Азии (около II века до н. э. — IV век н. э.) в районе нижней и средней Сырдарьи (Ферганская долина). Подобно другим государствам, управлявшимся кочевническими династиями (Парфянскому и Юечжийско-Кушанскому), появляется на карте Евразии в результате передвижения племен и вторжения номадов в оседло-земледельческие области Средней Азии, ставшего ощутимым с III в. до н.э. На вершине могущества в I— II вв. н.э. это государство распространяло свою власть на территории, заселенные как кочевниками, так и оседлыми и полуоседлыми народами. В эту пору оно простиралось от Ферганы и Семиречья на востоке и юго-востоке до Арала и Приуралья на западе, от засырдарьинских степей на севере до южных пределов Согда, где имело границу с другой крупной державой древности — Кушанским царством.

Монета позволила связать воедино и другие находки — хум с сарматским знаком тамги — огромный кувшин для хранения зерна и часть глиняной таблички с клинописью, составленной на арамейской основе древне-иранским языком.

Табличка- 17-ая в коллекции археологов, большая часть письма уже переведена специалистами.

«Его еще называют имперским арамейским письмом, — поясняет профессор, доктор исторических наук Александр Николаевич Подушкин, — Почему имперским? Ахемениды поздние (четвертого века до нашей эры), когда их Александр Македонский «на колени» поставил, у них была до этого клинопись, они перешли на арамейское письмо…»

Название древнего городища — Культобе в переводе с казахского языка холм пепла. Правда, палки в колеса археологам ставит совсем не огонь — это вода навсегда похоронила под собой часть истории. От огромного рабата, окружающего древний город, осталась только часть стены.

Взобраться на цитадель рабата не трудно — от городища к вершине стены ведет довольно пологий склон. Но вот смотреть вниз не стоит — под многометровым обрывом уже плещется Арысь. В сороковых годам прошлого века, во время Великой отечественной войны Арысь неожиданно изменила русло и, возможно, часть древнего города оказалась под водой. Старожилы поселка рассказывают, что будучи детьми, находили на берегу Арыси множество глиняных табличек с непонятными знаками. дети играли с ними, разбивали, бросали в реку.

Соседним курганам повезло больше — их не окружает вода. На глубине четырех метров археологи обнаружили сразу семейное захоронение, а неподалеку — погребение воина.

«Все эти захоронения относятся к одному временному периоду, — рассказывает профессор, — И к одному государству Кангюй. Только там, где коллективное погребение, оно связано с земледельческим пластом населения — это семейный или клановый склеп, куда эпизодически могли подхоранивать умерших. Еще одна катакомба сделана для одного человека. Судя по инвентарю, это воин-номад. Здесь найдены часть клинка, полный комплект наконечников стрел, всевозможные пряжки. Единственное, что смущает, это бусина из египетского фаянса. Но, скорее всего, это было украшение на пояс. Однозначно, это был воин…»

На раскопках в Арыси практику проходили студенты исторического факультета Южно-Казахстанского государственного педагогического института. Обязательная практика закончилась, на раскопках остались трое студентов-добровольцев. И их взорам открылись останки сразу нескольких человек.

Студенты считают своего руководителя профессора Подушкина настоящим провидцем — Александр Николаевич был уверен, что раскоп кургана не пустое дело, рассказывают будущие историки.

«У нашего Александра Николаевича такая интуиция! — рассказывает Максим, студент истфака, — он как-будто чувствует, что что-то есть. Наверно, это многолетний опыт, археологическое чутье. И когда мы нашли здесь захоронения — это было столько эмоций…»

Одно дело найти. Сегодня археологам необходимо аккуратно извлечь артефакты и тщательно их упаковать. Все находки будут переданы антропологам и экспертам по древностям, находки пройдут исследования в казахстанском научно-исследовательском институте. Потом их, возможно отвезут на исследования в Кембридж и во Францию.

После все исследований ученые дадут окончательную оценку находкам. Но уже сейчас доподлинно известно, что артефакты представляют собой исключительную ценность.