Уникальное захоронение обнаружили археологи в Толебийском районе

Реклама

Уникальное захоронение катакомбного типа обнаружили археологи в Толебийском районе Туркестанской области. Масштабную работу провели сотрудники центра археологии имени Николая Павловича Подушкина Южно-Казахстанского педагогического университета имени Озбекали Жанибекова. В погребальном сооружении они обнаружили захоронение мужчины и железные артефакты.

Эта живописная горная долина в урочище Сильбели в Туркестанской области насыщена памятниками археологии. Исследователи древности обнаружили здесь несколько могильников с катакомбными погребальными сооружениями.

Этим погребальным сооружениям около двух тысяч лет. Как рассказывает археолог, одна катакомба оказалась разграблена полностью, а вот во второй обнаружили уникальное захоронение мужчины, с хорошо сохранившимся столовым кувшином и изделиями из железа.

«Судя по всему это воин-номад, о чем свидетельствуют его погребальная атрибуция: это железные наконечники стрел нескольких типов, конские удила как часть атрибуции лошади что характерно для кочевников, пряжки. У него абсолютно нет костяка, позвоночника ребер, скорее всего был защитный доспех, катафракта называется, возможно он был бронзовый или серебряный они просто вымели среднюю часть остальное все оставили», — говорит Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова.

Для того чтобы их открыть археологи впервые использовали новый уникальный метод, попасть в погребальную камеру удалось через узкий коридор — дромос. Этот метод разработал профессор Александр Подушкин. Таким образом можно исследовать катакомбы не нарушая естественный природный ландшафт местности.

«Мы раскопки вели через дромос, потом лаз, потом погребальная камера. Здесь погребальные сооружения бывают полые, и здесь мы четвертый год раскопки ведем и каждый год находим ценные для нашей истории», — говорит Гульмира Стумкулова, археолог.

Археологи говорят, эта местность принесет немало открытий, очередная экспедиция сюда запланирована уже на будущий год. Все находки, полученные археологами будут переданы в центральный государственный музей Республики Казахстан.