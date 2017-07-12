В Белоруссию, Латвию и Россию экспортированы бахчевые из ЮКО, сообщает пресс-служба акимата ЮКО. С начала сезона бахчевых, в Россию отправили 35 тысяч тонн арбузов и 16 тысяч тонн дынь, в Белоруссию — 481 тонн бахчевых культур, а в Латвию экспортировано 127 тонн дыни. Остальная часть реализуется на рынках нашей страны.

Дехкане Южно-Казахстанской области освоили выращивание дынь и арбузов, пригодных к экспорту. В этом году по области на 57 тысячах гектарах земли посеяны бахчевые культуры и собрано 224 тысячи тонн урожая. 166 тысяч тонн из полученного урожая составляют арбузы, 58 тысяч тонн — дыни.

В прошлом году мактааральские аграрии продали бахчевых на 7,6 миллиардов тенге, включая внешний и внутренний рынки. 70% из указанной суммы поступило от торговли за рбеж. Объем посеянной бахчевой культуры в нынешнем году на 1000 гектаров больше, чем в предыдущем году, и соответственно, ожидается, что урожайность и полученная от него прибыль будет больше.