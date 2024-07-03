Почем нынче арбузы и дыни в Шымкенте?

Прилавки рынков в Шымкенте заполонили арбузы и дыни.

Продавцы говорят, все они местные. Дыни — жетысайские, их продают от 200 до 400 тенге за килограмм. Арбузы с полей шардаринского района, стоят 160 тенге за килограмм. Шымкентцы разделились: одни уже вовсю едят арбузы, другие пока опасаются.

«Побаиваемся, но уже купили сегодня будем пробовать на свой страх и риск, но уже говорят что хорошие», — говорит покупательница.

«В этом году уже кушали арбуз», — говорит покупательница.

Выбор арбуза это всегда целый ритуал. Все ходят вокруг арбузов, стучат по ним, прижимают ухо, как будто пытаются услышать океан. Но даже самые опытные выбиральщики иногда ошибаются и приносят домой арбуз-предатель – зеленый и невкусный.

Продавцы говорят, если постучать по арбузу, спелый ответит вам звонким звуком. А если ответ глухой — плод недостаточно сочный. У спелого арбуза темно-зеленая, плотная кожура. А еще может быть желтое пятно — это место, которым арбуз лежал на бахче.

«Сейчас сезон арбузов, эти красивые арбузы из шардаринского района. Они все ярко зеленые а значит спелые и вкусные. На некоторых есть такие желтые пятна, это значит если солнца было в достатке и арбуз точно красный», — говорит Кулапия Тортпаева, продавец.

Санврачи говорят, в этом году жалоб на отравление арбузами или дынями к ним не поступало. Содержание нитратов в арбузе не должно превышать 160 мг. Правда, определить это без специального устройства невозможно.

Специалисты говорят, избыток нитратов может привести к отравлению. Они способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека токсины.

При этом разрезанные арбузы и те, из которых вырезан кусок для демонстрации ярко-красной мякоти, лучше не покупать. С ножом в арбуз заносят микробов, и он начинает портиться. Если такой арбуз полдня простоит на солнце, им можно отравиться.