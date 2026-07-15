Как выбрать сочный и спелый арбуз?

Лето невозможно представить без арбузов и дынь. В Шымкенте бахчевые уже заняли прилавки рынков, а вместе с высоким спросом у покупателей вновь возникает главный вопрос — как выбрать действительно спелый, сладкий и безопасный плод.

Прилавки шымкентских рынков ломятся от круглобоких арбузов. В разгар летней жары сочные полосатые ягоды пользуются особым спросом. Продавцы говорят: покупателей с каждым днем все больше, ведь на прилавках уже появились местные арбузы.

«Сейчас люди очень хорошо берут арбузы, они спелые и вкусные, уже местные, из Туркестанской области. Так как установилась жаркая погода, они очень хорошо спеют, а для роста не используют никакие удобрения. Поэтому все арбузы спелые, сладкие и безопасные», — Баян Кыстаубаева, продавец.

Стоимость арбузов на рынках сегодня 180–190 тенге за килограмм. Дыни обойдутся дороже 400 — 500 тенге. Горожане с удовольствием покупают главные символы лета, и признаются, что без них жаркий сезон уже сложно представить.

«Я уже брал здесь арбуз, он был сочным и сладким, поэтому пришел еще раз», — говорит житель Шымкента.

«Мы уже брали арбузы, бывали некоторые не сильно сладкие. Но в основном все очень вкусные», — говорит жительница Шымкента.

За одинаковой зеленой коркой могут скрываться совершенно разные арбузы. Поэтому выбрать спелый и сладкий плод задача со звездочкой.

Чтобы выбрать спелый и сладкий арбуз, обратите внимание на его внешний вид. Корка должна быть матовой, с четким контрастным рисунком, а желтое пятно на боку — насыщенного желтого цвета. Если слегка постучать по арбузу, спелый плод издает гулкий звук с легкой вибрацией.

Перед употреблением плоды необходимо тщательно вымыть, а после разрезания хранить только в холодильнике. Покупать уже надрезанные арбузы или плоды с вырезанным для демонстрации кусочком специалисты не советуют, через поврежденную кожуру могут легко проникнуть бактерии.

Санврачи напоминают, если после употребления арбуза или дыни появились тошнота, слабость, головокружение или другие признаки недомогания, следует обратиться за медицинской помощью.