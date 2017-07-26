В Казахстане врачей хотят обязать платить взносы на случай профессиональной ошибки

В Минздраве планируют внести норму, при которой допустившие врачебную ошибку медработники смогут избежать суда, сообщает informburo.kz.

Министерство здравоохранения планирует ввести законодательную норму, по которой казахстанские врачи будут ежемесячно платить взносы на случай профессиональных ошибок. Этот фонд позволит решать вопрос компенсационных выплат пострадавшим пациентам до их обращения в суд. Об этом в Минюсте рассказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников».

«По взносам основным были сделаны расчёты актуариев Казахстана, и средняя базовая ставка в зависимости от специальности будет варьироваться. Сумма взносов – к примеру, если врач-хирург, у него больше риск допущения врачебной ошибки – предполагается 44 000 тенге в год. При этом мы предлагаем, что 50% будет оплачивать медработник. Медработники готовы эти суммы платить, потому что при этом у них будет гарантия возмещения вреда, нанесённого здоровью пациенту», – пояснил Алексей Цой.

Также Минздрав планирует определить сумму компенсационных выплат. Если человек в результате врачебной ошибки получил инвалидность третьей группы, предполагается выплатить ему 500 МРП, на сегодня это 1,134 млн тенге.

«В принципе этих денег достаточно будет на проведение какой-либо реконструктивной операции, восстановительного лечения. Сейчас, к сожалению, если такой случай наступает, идут длительные судебные тяжбы. Несколько лет. При этом пациенту нужны помощь, реабилитация сразу, но он не может это получить, потому что судится. Если он проиграл, то не получает вообще ничего. Если выиграл – вы знаете зарплаты медработников. Даже если врачу сохранят возможность работать, то он будет 50% из своей заработной платы отчислять несколько лет. Опять же не получается должного эффекта», – добавил вице-министр.

На случай гибели пациента из-за врачебной ошибки у министерства также есть предварительные расчёты, по которым выплаты составляют 1000 МРП.

«Здесь есть право досудебного регулирования споров. Если пациент считает, что дело нужно рассматривать в суде, он вправе это сделать. Но нужно будет пройти долгую процедуру, теряя время и нервы. Те же самые деньги пациент или родственники смогут получить, используя медиативный механизм, который мы предлагаем. Если пациент или родственники захотят медиативное соглашение подписать, они подписывают также пункт, в котором говорится, что они уже не будут предъявлять дополнительных исков», – отметил Алексей Цой.

Определять наличие врачебной ошибки будет экспертная комиссия, состоящая из независимых аккредитованных экспертов.