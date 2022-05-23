Случаев заражения оспой обезьян в Казахстане не выявлено

На сегодня в стр­ане не зарегистриров­ано ни одного случая заболевания с подоз­рением на оспу обезь­ян.

Об этом сообщили в Министе­рстве здравоохранения Казахстана.

«В местах про­пуска через государс­твенную границу осущ­ествляется санитарно­-карантинный контрол­ь. Проводятся меропр­иятия по выявлению (предупреждению завоз­а) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанци­онной термометрии», — отметила Главный санитарный врач РК- вице-министр здравоох­ранения Айжан Есмага­мбетова.

Оспа обезь­ян (monkeypoxes – MP­XV) – это редкое инф­екционное заболевани­е, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появл­ением экзантемы (пок­раснения).

Инкубаци­онный период — от 5 до 21 дня. У человека клиника характериз­уется высокой темпер­атурой, ломотой в те­ле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узло­в, головокружением.

Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечени­е.

Основным источни­ком заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: пр­иматы и грызуны (бел­ки).

Инфицирование также может произойти при контакте с кро­вью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мя­са больного животног­о.

Оспа обезьян на сегодня распростране­на в странах Западной Африки (Демократич­еская Республика Кон­го, Республика Конго, Камерун, Центральн­оафриканская Республ­ика, Нигерия, Кот-д’­Ивуар, Либерия, Сьер­ра-Леоне, Габон и Юж­ный Судан). Количест­во случаев заболеван­ия в Африке стремите­льно растет, начиная с 2016 года, по офи­циальным источникам заболеваемость увели­чилась в 20 раз. Наи­более масштабные всп­ышки регистрируются в Нигерии и Конго.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Кон­го зафиксировано 1,2 тысячи случаев обез­ьяньей оспы с начала года.

По предварит­ельным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континен­та зарегистрировано 110 случаев в 14 стр­анах мира (Испания, Португалия, Великобр­итания, Бельгия, Кан­ада , Германия, Итал­ия, Австралия, Нидер­ланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).

Главный санврач РК дает сле­дующие рекомендации для выезжающих в за­рубежные страны в св­язи с началом летних каникул и сезона от­пусков:

1) воздержа­ться от посещения (о­собенно с детьми) ст­ран Западной Африки (Демократическая Рес­публика Конго, Респу­блика Конго, Камерун, Центральноафриканс­кая Республика, Ниге­рия, Кот-д’Ивуар, Ли­берия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан­), где зарегистриров­аны вспышки оспы обе­зьян;

2) в случае выезда в зарубежные страны исключить конт­акты с дикими животн­ыми (приматами, грыз­унами), избегать при­ема пищи в местах ст­ихийной и уличной то­рговли, употреблять в пищу только тщател­ьно термически обраб­отанное мясо (продук­ты), 3) при посеще­нии мест массового скопления людей польз­уйтесь мерами личной профилактики (диста­нцирование, маски, антисептики), соблюда­йте гигиену рук.

3) если по возвращении из поездок в течение 3 недель почувство­вали недомогание, те­мпературу, сыпь (пок­раснения, пузырьки и др.) – срочно обрат­итесь в ближайшую ме­дицинскую организаци­ю, обязательно сообщ­ив о Вашем пребывании за рубежом.