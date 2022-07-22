Министр здравоохранения посетила Туркестанскую область

Ажар Гиният прибыла в Туркестан ранним утром, первый объект который осмотрела главный врач страны — центр скорой помощи региона.

Вместе с главой региона Умирзаком Шукеевым она проверила автомобили скорой помощи, кабинеты где будут принимать звонки, ситуационный центр.

Аким Туркестанской области несколько раз журналистам отметил, что строили здание за счёт инвесторов, которые вложили больше 1 млрд тенге.

«Главное здоровье людей и чтобы персонал работал оперативно. Для этого мы создаём все условия»,— сказала Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Главный врач Казахстана также осмотрела как принимают пациентов в поликлинике, побыла на месте пациента и задавала вопросы врачам. Ажар Гиният заявила, что будет вести тотальный контроль за обслуживанием пациентов.

В поликлинике министр ответила на вопросы пациентов, при этом провела консультацию и дала поручения сотрудникам уделять ещё больше внимания к обратившимся. В целом министр осталась довольна работой медиков Туркестаской области.

За время визита министр посетила реабилитационный центр для детей, который кстати является единственным в регионе. В этот центр на лечение приезжают из разных регионов.